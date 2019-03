¿Llega a la Copa América? Pedro Aquino le pone fecha a su vuelta a las canchas

Aunque no es titular indiscutible, Pedro Aquino es uno de los mejores valores de Ricardo Gareca en la Selección Peruana. Una dura lesión sacó al volante del Club León de los amistosos de esta fecha FIFA y la gran preocupación del comando técnico y de los hinchas es si podrá estar en la próxima Copa América.

En una entrevista con 'Capital Deportes', el futbolista de 23 años reveló la fecha aproximada de su vuelta al fútbol, la misma que le permitiría tener chances de ser convocado a la próxima cita continental.

"A fines de mayo volvería, pero sería antes si me enfoco en mi recuperación. Los médicos me han dicho que en cinco u ocho meses demoraría mi recuperación".

Eso sí, pese a la ilusión que significa jugar la Copa América con la Selección Peruana, Pedro Aquino prevalece una buena recuperación para volver en sus mejores condiciones al fútbol.

"No me quiero apurar. Me gustaría estar bien para apoyar a mi equipo y la selección. Sería lindo jugar la Copa América, pues sería mi primera vez. Tengo el apoyo de mi familia para superar este momento".

Vale destacar que Pedro Aquino se lesionó en un Querétaro-León a finales de enero. Cuando su vuelta estaba prevista para marzo, no pudo recuperarse bien de la pubalgia y fue sometido quirúrgicamente el pasado 15 de marzo en Guadalajara.

EL DATO:

Pedro Aquino es el goleador de la Selección Peruana en los amistosos postmundialistas con tres anotaciones (2 a Chile y uno a Holanda).