Mourinho da pistas de cuándo volvería a dirigir y en qué club

José Mourinho, odiado por muchos y venerado por otros. Es uno de los estrategas más polémicos del fútbol, pero también uno de los más ganadores. Basta revisar solo un par de títulos en su historial: 2 Champions League conseguidas (con el Porto e Inter), pero la suerte no estuvo de su lado en el Manchester United.

El portugués empezó con el pie derecho ganando la Europa League (2017) con los 'Red Devils', pero los conflictos con jugadores y malos resultados determinaron su salida. Ahora, 'Mou' está sin equipo pero ya sabe cuándo volverá a dirigir.

José Mourinho, en declaraciones para 'beIN Sports', confirmó que volverá a dirigir en este verano. El luso no se hace dramas por encontrar equipo, pues ofertas no les faltan. Eso sí, 'The Special One' desea experimentar nuevos retos.

"Lo que tengo en mente, es que me gustaría estar de vuelta en verano, en junio, con un nuevo club, una nueva temporada. Sé exactamente lo que no quiero, esa es la razón por la que tuve que rechazar tres o cuatro opciones diferentes", indicó Mourinho.

Como se sabe, 'Mou' está sin equipo desde diciembre pasado, tras dirigir 62 partidos con los 'Red Devils'. Si bien no dio pistas de qué equipo se trataría, en Europa aseguran que podría volver a la Premier League.

EL DATO:

José Mourinho dirigió 178 partidos en el Real Madrid.