Rafael van der Vaart: "Gareth Bale debe ser hijo de p#"!$..."

El exjugador holandés; Rafael van der Vaart, habló sobre la situación actual del extremo galés en el Real Madrid. Gareth Bale fue motivo de sus palabras, ya que lo conoce desde casi siempre y lo vio crecer como un profesional exitoso. Por eso 'Rafa' decidió contar algunos secretos del delantero conocido mundialmente por su velocidad.

Cabe señalar que 'El Rafa' es un conocedor a fondo de Gareth Bale, porque ambos compartieron vestuario en el Tottenham durante las temporadas 2010 a 2013. Pero anteriormente cuando 'El Príncipe de Gales' estuvo formando sus primeros conceptos de fútbol, se hizo cercano a van der Vaart para recibir consejos y proyectarse como un 'crack' a futuro.

“Es extraño, pero en Holanda solemos decir que debes ser un hijo de puta. También puedes ser un hijo de puta positivo. Bale costó 100 millones de euros, pagaron mucho dinero y él tiene que serlo", señaló Rafael van der Vaart cuando se le consultó por una opinión general sobre Gareth Bale.

Invitándolo a ser más protagonista en el Real Madrid, porque talento tiene pero hasta ahora no se entiende como no asume los galardones: "En su último año en el Tottenham, tiró cada tiro libre, lo decidió todo. Eso es lo que tiene que hacer en el Real. Soy consciente de que es difícil porque tienes muchos buenos jugadores, pero él debería hacerlo más", aseveró en condición de primicia, secretos de camerino totalmente.

Finalmente, el ex jugador de la Selección de Holanda y también Real Madrid no tuvo mejor idea que darle las vibras a Gareth Bale: "Gareth es un jugador increíble, pero es una persona que tiene que sentir la confianza. Tiene que sentir que es bienvenido. Pero sé que el Real Madrid es un club difícil si no actúas. No importa si eres Ronaldo, Bale o Van der Vaart, te expulsarán después de solamente un año".

EL DATO:

Rafael van der Vaart en el Real Madrid por dos temporadas (2008-2010), jugó 75 partidos con 12 goles.

Gareth Bale must act like an ‘a**hole’ if he stands any chance of winning over the Real Madrid supporters, according to former Tottenham team-mate Rafael van der Vaart. The Welshman’s future with the Bernebeu outfit is in doubt following the return o.. https://t.co/ijSmvE7qZn