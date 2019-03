Selección Peruana volvió a Lima tras los encuentros amistosos en Estados Unidos [VIDEO]

Tras la dura derrota ante El Salvador el pasado martes en Washington, la Selección Peruana regresó a nuestro país con la mayoría de jugadores que juegan en el medio local. Muchos de ellos optaron por el silencio a excepción de Miguel Araujo y Wilder Cartagena quienes brindaron unas palabras a la prensa.

Ricardo Gareca y su comando técnico evitaron dar declaraciones y pasaron raudos hacia el bus que los llevaba a su destino. En el caso del defensa de Talleres de Córdoba, Miguel Araujo, minimizó las críticas hacia la Selección Peruana y aseguró que saben los aspectos a corregir de cara a los próximos amistosos y Copa América.

Por su parte, Wilder Cartagena señaló que el grupo sigue trabajando de la mejor manera a pesar de la derrota ante El Salvador: “El grupo siempre busca mejorar en estos amistosos, lamentablemente no pudimos ganar los dos partidos, por ahí nos faltó un poco de intensidad, fuimos superiores, pero no abrimos el marcador. No sé si nos confiamos, pero pensamos que el partido se iba a dar de otra manera”.

Además, se supo que Pedro Gallese y Wilder Cartagena partirán de inmediato hacia las instalaciones del Esther Gran de Bentín para incorporarse a los trabajos de Alianza Lima. Por su parte, Miguel Araujo viajará a Buenos Aires para retornar a los trabajos de Talleres.