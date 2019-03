Real Madrid vs Huesca EN VIVO: Juan Hernández anota el 1-0 para la visita [VIDEO]

Juan Hernández aprovechó un buen pase por la derecha para sacar el latigazo y poner el 1-0 en el estadio Santiago Bernabéu tras vencer al portero Luca Zidane.

Los hinchas recién comenzaban a acomodarse en las gradas cuando el defensor Nacho se complicó en la salida y rápidamente Ezequiel Ávila sacó un centro rasante para que el colombiano Hernández se haga presente en el marcador.

Nada que hacer para el portero del Real Madrid ante el buen remate de 'Cucho' quien le pegó bien al balón para desatar la euforia en la banca visitante.

De esta forma el Huesca logra ponerse en ventaja y estaría cortando una mala racha de no ganar desde hace dos encuentros ya que su última victoria fue ante el Sevilla.

Por el lado del local, Real Madrid busca conseguir su tercer triunfo consecutivo y espera darle vuelta al marcador en los siguientes minutos.

