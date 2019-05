Las estrellas que moverán millones en el mercado de pases europeo [ESPECIAL]

El mercado de fichajes que se viene va a estar de candela. Clubes poderosos como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, PSG y Manchester United saldrán a pescar a lo mejor que hay en la élite del fútbol para buscar reinar en el “Viejo Continente”.



Desde el 2017, cuando los parisinos pagaron US$ 248 millones por la contratación de Neymar, las cifras que se mueven en transferencias son estratosféricas. Lo vimos en los recientes casos de Ousmane Dembélé (US$ 167 millones) y Philippe Coutinho (US$ 178 millones), ambos al Barza, y Kylian Mbappé (US$ 200 millones), también al equipo francés del jeque Nasser Al-Khelaifi.

El próximo 1 de julio se abre la nueva ventana de pases que le otorga a los distintos conjuntos la oportunidad de reforzar y/o mejorar el nivel de sus plantillas, y las “figuritas” que todos quieren tener son Antoine Griezmann, Paulo Dybala, Eden Hazard y Gareth Bale.

El francés se mudaría de Madrid a Barcelona tras anunciar que no continuará en el Atlético del “Cholo” Simenone luego de cinco campañas. Lionel Messi y Luis Suárez lo esperan con los brazos abiertos.

La “Joya” de la Juventus no quiere vivir bajo la sombra de Cristiano Ronaldo y el mercado de España e Inglaterra comienzan a cantarle al oído.

Hazard, por su parte, ya tiene todo prácticamente cerrado con el Real de Zidane y lo hará oficial tras la final de la Europa League; mientras que el “Expreso de Gales” regresará a la Premier League, donde se vio su mejor versión.

LOS PROTAGONISTAS EN EL PRÓXIMO MERCADO DE PASES

Antoine Griezmann

EDAD: 28 NACIONALIDAD: Francesa

CLUB: Atlético de Madrid

pretendiente: Barcelona

COSTO: US$ 134 millones (precio de su cláusula)

Paulo Dybala

EDAD: 25

NACIONALIDAD: Argentina

CLUB: Juventus

pretendienteS: Atlético de Madrid, Juventus y Manchester United

COSTO: US$ 111 millones (según Transfermarkt)

Eden Hazard

EDAD: 28

NACIONALIDAD: Belga

CLUB: Chelsea

pretendiente: Real Madrid

COSTO: US$ 167 millones (según Transfermarkt)

Gareth Bale

EDAD: 29

NACIONALIDAD: Gales

CLUB: Real Madrid

pretendienteS: Manchester United, PSG y Tottenham

COSTO: US$ 78 millones (según Transfermarkt)

Neymar

EDAD: 27

NACIONALIDAD: Brasileña

CLUB: París Saint-Germain

pretendiente: Real Madrid

COSTO: US$ 200 millones (según Transfermarkt)

Philippe Coutinho

EDAD: 26

NACIONALIDAD: Brasileña

CLUB: Barcelona

pretendiente: Chelsea

COSTO: US$ 111 millones (según Transfermarkt)

Paul Pogba

EDAD: 26

NACIONALIDAD: Francesa

CLUB: Manchester United

pretendiente: Real Madrid

COSTO: US$ 100 millones (según Transfermarkt)

Christian Eriksen

EDAD: 27

NACIONALIDAD: Danesa

CLUB: Tottenham

pretendiente: Real Madrid

COSTO: US$ 94 millones (según Transfermarkt)

EL DATO

En el 2018 se gastó US$ 7030 millones en transferencias en todo el mundo. ¡Descomunal!