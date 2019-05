Paco Jémez reveló la verdadera razón por la cual Luis Advíncula no seguirá en Rayo Vallecano [VIDEO]

Luis Advíncula dejó de ser oficialmente jugador del Rayo Vallecano y si muchos hinchas de la 'Franja' soñaban con que el peruano continúe en el equipo, el mismo DT del club, Paco Jémez, terminó por cortar la última luz de esperanza en una una reciente entrevista.

Resulta que Jémez fue entrevistado por el medio EFE y en una de las preguntas le mencionan si Luis Advíncula se queda o se va del Rayo, por lo que el estratega, sin dudarlo, expresó que no habrá 'Bolt' la próxima temporada.

"Es imposible, es inviable. Quedarnos con Luis (Advíncula), habría que pagar una cantidad de dinero que el club en Segunda División no se lo puede permitir, yo creo que no se lo podía permitir casi en Primera División. Lo normal es que no siga fundamentalmente por un tema contractual", declaró el ibérico de 49 años.

Además, Jémez agregó lo siguiente: "No es un problema de que si él quiera o no. El problema es que hay que pagar mucho dinero para quedarse con él. Nosotros no estamos en disposición de poder ganar esa cantidad de dinero en un lateral derecho"

El estratega indicó que el club "va a tener que hacer un esfuerzo económico para buscar como mínimo dos delanteros" argumentando que la prioridad en la 'Franja' son otras y no las de comprar el pase de Luis Advíncula, quien fue titular en el último partido del Rayo Vallecano en la Liga Santander.

Por ahora 'Bolt' tendrá que volver a Tigres de México, club dueño de su carta pase, aunque en las próximas semanas habrían novedades sobre su futuro al existir ofertas de Europa por el también jugador de la Selección Peruana que es uno de los fijos a estar en la Copa América Brasil 2019.