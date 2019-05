Uruguay vs Honduras EN VIVO: se enfrentan por la segunda fecha del Mundial Sub 20

26 May 2019 | 17:2 h

Uruguay vs Honduras EN VIVO vía DirecTV ONLINE por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub 20 de Polonia 2019 este lunes 27 de mayo desde las 11:00 a.m. en el Arena Dublin. Sigue las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Uruguay vs Honduras chocan en un duelo clave. Los 'charrúas' comenzaron con el pie derecho su participación en el Mundial Sub 20 ya que vencieron por 3-1 a Noruega y buscarán sumar su segunda victoria consecutiva para también pasar a liderar en la tabla de posiciones.

#Sub20 | 📸 El equipo ganador del fútbol informal en la cancha del KS Lublinianika de Lublin, en el último entrenamiento previo a enfrentar a Honduras por el grupo C. #Polonia2019 pic.twitter.com/mtlMGGzVYQ — Selección Uruguaya (@Uruguay) 26 de mayo de 2019

Los orientales saldrán con lo mejor de su plantel aunque sufrieron la baja de una de sus figuras, Ronald Aráujo, debido a que en el duelo anterior tuvo un duro choque que le generó mareos siendo retirado del gramado de juego.

El DT de Uruguay, Gustavo Ferreyra, habló en la previa del duelo y expresó lo siguiente: "Venimos muy bien porque el debut en el Mundial fue bueno, previo al primer partido siempre se genera mucha incertidumbre en cuando a cómo puede responder el equipo, el funcionamiento, el rival, al resultado y el haber ganado el primer partido nos da cierta tranquilidad en algún sentido".

Por el lado de Honduras el panorama es más que complicado. En su debut fueron goleados 5-0 por Nueva Zelanda y buscarán revertir la mala imagen del primer encuentro. De sumar una nueva derrota, podrían decirle adiós de forma prematura al Mundial Sub 20.



Uruguay vs Honduras | probables alineaciones | en vivo

Uruguay: Israel; Busquets, Elizalde, Méndez, M. Aráujo; Ginella, Acevedo, Sanabria; Rodríguez, Núñez y S. Rodríguez.

Honduras: García; Diego, Álvarez, Decas, Gómez; Calix, López, Jean-Baptiste, Mejía; Villafranca y Palma.

Uruguay vs Honduras | horarios del partido

México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Uruguay vs Honduras por la segunda jornada del Mundial Polonia Sub-20?

En Internet el duelo entre Uruguay vs Honduras por el Mundial Sub-20 Polonia 2019, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.