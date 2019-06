ESPN y Facebook [LIVE STREAM] Final Champions League 2019 Liverpool vs Tottenham EN VIVO

Llegó el día más esperado por los amantes del fútbol. La gran final de la Champions League entre Tottenham y Liverpool se disputa hoy (2:00 p.m. hora peruana) en el imponente Wanda Metropolitano de Madrid.

La cita reúne a, indiscutiblemente, los dos mejores equipos del certamen. Ambos llegan luego de recorrer caminos muy similares: ninguno de los dos lideró su zona en la fase de grupos y vienen de dos épicas remontadas en semifinales.

Recordemos que Liverpool acabó con el sueño de otra “Orejona” para el Barcelona, con un 4-0 en Anfield tras haber sido goleado en la ida; mientras que el cuadro del norte de Londres despachó en los descuentos del partido de vuelta a la revelación del torneo, Ajax con un 4-3 en el global.

Para la ceremonia de hoy es probable la vuelta de dos elementos importantes. En los “Spurs”, su mejor hombre en ataque, Harry Kane, podría iniciar las acciones tras dos meses de para por lesión, al igual que el ya recuperado Roberto Firmino por el lado “red”; por ende, el buen fútbol y los goles están más que asegurados.

"All the lads are prepared to put everything on the line for the fans."@trentaa98 and @andrewrobertso5 on the #UCLfinal and what it means to the Reds. 💪🔴