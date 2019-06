Exgoleador de la Selección Inglesa le puso a su hijo el nombre de goleador del Liverpool [FOTO]

Divock Origi es hoy por hoy uno de los mejores delanteros del mundo y se ha vuelto una de las piezas importantes en el Liverpool de Jürgen Klopp, actual campeón de la Champions League, por lo que un exatacante de la Selección Inglesa no dudó en ponerle a su hijo el nombre del belga de 24 años.

Resulta que tras la final de la Champions League entre el Tottenham y el Liverpool, muchos jugadores estuvieron pendientes del encuentro en donde Origi entró a los 58', siendo vital para sentenciar el duelo a favor de los 'reds' cuando los 'spurs' se venían con todo por el empate.

Tras el tanto que sentenció la historia, miles de hinchas del Liverpool corrieron a las calles para celebrar la sexta Champions League. Pero también hubo jugadores que se mostraron felices por el triunfo de los dirigidos por Klopp.

Uno de ellos fue Peter Crouch, actual delantero del Burnley quien dio a conocer en redes sociales el nacimiento de su hijo a quien tuvo la idea de llamarlo Divock, en honor al delantero belga del Liverpool.

Sin embargo, minutos después, el mismo exdelantero de la Selección Inglesa aclaró lo siguiente: "Nuestro chico es hermoso, el nombre todavía está por aclarar", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda, Peter Crouch es un reconocido delantero inglés que jugó los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y ha pasado por equipos como el Tottenham, Liverpool y Aston Villa.

Our beautiful baby boy was born Monday 3rd June mother and baby Divock Samrat Crouch are doing well pic.twitter.com/C8yYyY9Atv