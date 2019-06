Gianluigi Buffon se despidió de toda la hinchada del PSG con emotivo mensaje [FOTO]

El PSG es uno de los clubes más poderosos económicamente en el mundo, que normalmente sorprende con sus fichajes en lo que ha sido la búsqueda de la Champions League. Gianluigi Buffon fue una de las sorpresas en el último mercado 2018-19, pues a los 40 años dejó las filas de la Juventus de Italia para mudarse al fútbol francés. Lamentablemente, solo fue por una temporada.

La mañana de hoy, el club parisino dio a conocer que el vínculo con Gianluigi Buffon, que termina el próximo 30 de junio, no será renovado. El veterano portero, ahora ya con 41 calendarios encima, no ocultó su dolor por ya no pertenecer a las filas del PSG y utilizó sus redes sociales para transmitir un mensaje de despedida, no solo de los hinchas, sino también de los directivos que le depositaron confianza.

“Ernest Hemingway escribió que ‘solo hay dos lugares en el mundo donde podemos vivir felices: en casa y en París’. A partir de hoy estas dos cosas coinciden un poco para mí. París, a su manera, siempre será un poco como en casa... Gracias de todo corazón. El PSG me propuso renovar mi contrato, pero sentí no aceptar. Motivo por afrontar nuevas experiencias”, se puede leer en su cuenta de Instagram.

“Agradezco al presidente Nasser, a los líderes ya todos mis compañeros de equipo que me dieron tantos días de jóvenes despreocupados. Le deseo la mejor convicción de que continuarán escribiendo las páginas de esta importante historia juntos”, añadió Gianluigi Buffon. Por ahora, el destino del portero italiano es desconocido, pero pretendientes no le faltarán.

EL DATO

Gianluigi Buffon jugó un total de 25 partidos con el PSG, recibiendo la misma cantidad de goles, aunque logró mantener su arco invicto en nueve ocasiones.