El duro relato de Najila Trindade: la presunta victima de Neymar rompió el silencio en televisión [VIDEO]

Neymar, jugador del PSG, fue acusado por abusar sexualmente de una joven modelo el pasado 15 de mayo en un hotel en París, Francia. La denuncia fue realizada por la brasileña Najila Trindade, quien el último miércoles 5 de mayo, decidió revelar su identidad y contar la mala experiencia que pasado a lado del excapitán de la "Canarinha" en un entrevista al canal SBT.

Hasta entonces, nadie sabía la verdadera identidad de la víctima, pero se armó de valor para hablar de este triste episodio de su vida luego de que Neymar haya negado sus declaraciones y la acusó de querer fama y dinero en un video que transmitió a través de su cuenta oficial de Instagram.

Ante esta respuesta inmadura de Neymar, Trindade decidió salir en televisión para revelar su versión de los hechos y, también, manifestó tener pruebas suficientes para fortalecer su denuncia.

"Él (pagó el pasaje). Él (pagó el) hotel. Hablé con él como una persona común. Era una intención sexual, deseo mío, quedó claro para él. Él preguntó cuándo podía ir, yo no podía por cuestión financiera y agenda en el trabajo. Dijo que podía resolver esto. Me llevé dinero, también. Viajé con el fin de encontrarme con él. Era mi deseo", confesó Najila Trindade.

Entonces comenzó con el relato de lo sucedido esa noche en París: "Me dijo que pasara por el hotel antes de ir con él a una fiesta. Tenía el deseo de quedarme con Neymar. Cuando llegué allí, él estaba agresivo, totalmente diferente del tipo que conocía en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de quedarme con él, nos pusimos a hablar. Comenzamos a intercambiar caricias, a besarnos. Hasta ahí, todo bien. Solo que ahí empezó a golpearme. Al principio había sido todo correcto. Pero después, grité: 'Para, me está doliendo'. Él contestó: 'Excusas, hermosa'".

Tras esto, la joven indica que Neymar se puso más agresivo a tal punto de golpearla: "Después pregunté si había traído preservativo. Él dijo que no. Yo dije que entonces no iba a suceder nada, que no podríamos. Entonces, se quedó callado. Me volteó, cometió el acto, le pedí que se detuviera, y él continuaba golpeando mi trasero violentamente. Grité: 'Para, para, ¡no!, para'. Pero él no hablaba mucho, y seguía".

Trindade reveló que ella no fue obligada a asistir a la cita con Neymar. Todo lo contrario, tuvo voluntad de hacerlo. Sin embargo, al negarse a tener relaciones. El jugador del PSG tomó una actitud violenta que nunca espero de él: "Estaba preparada para una relación consensuada, pero no fue así. Cuando dije que no podíamos hacer nada sin condones, se tornó agresivo. Le dije que continuáramos solo con caricias. El silencio me hizo pensar que estaba de acuerdo, pero ahí él me giró y cometió el acto. A partir del momento en que me agarró violentamente, golpeándome, sin preservativo, me estaba obligando".

Luego de la traumática experiencia, la joven modelo confesó que se encontraba en estado shock. Jamás imaginó que Neymar actuaría de esa forma: "Primero tuve que asimilarlo todo. Todo el acontecimiento. Cuando salió de la habitación, empecé a entender todo lo que había sucedido. Y como él fue estúpido, malo, me violó y me violó, yo quiero hacer justicia. No creo que solo porque yo estaba a punto de acostarme con él él tuviese el derecho de hacer aquello conmigo. No pude reaccionar debido a los traumas"

"Creo que tendría una forma más fácil y rápida (para conseguir dinero) que todo ese escándalo. No necesito llegar hasta Neymar para conseguir dinero. Tengo muchos trabajos para hacer. No me expondría de esa manera, para arrancar su dinero. No lo necesito. Quiero que pague por lo que hizo.