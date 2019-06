Venezuela vs Estados Unidos EN VIVO: La ‘Vinotinto’ se prepara para enfrentar a Perú en la Copa América

Venezuela vs Estados Unidos EN VIVO ONLINE| Este domingo se juega el partido amistoso por la fecha FIFA previo a la Copa América Brasil 2019 entre la Vinotinto y los dirigidos por Gregg Berhalter. Este duelo está pactado para la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Nippert Stadium y será transmitido vía Streaming Univisión y TLT para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

La vinotinto será el primer rival de la Selección Peruana en la Copa América Brasil 2019. el equipo llanero cuenta con jugadores jóvenes pero con hambre de gloria. Pese a caer ante México, Venezuela dejó una buena sensación.

Rafael Dudamel sabe que su equipo se encuentra en crecimiento, pero es imposible que no se ilusione con ganar su primera Copa América. Para este duelo, el estratega venezolano pondrá repetirá el equipo que perdió ante los Aztecas.

Yeferson Soteldo fue llamado de emergencia para reemplazar a Adalberto Peñaranda, quien sufrió una ruptura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador de Santos es una de las figuras del fútbol brasileño y su ausencia desató críticas en su país.

Por su parte, Estados Unidos viene de perder su racha de cuatro partidos sin conocer de derrotas, pero en la anterior fecha cayó ante Jamaica. Por esta razón, el estratega norteamericano Gregg Berhalter afrontará este partido con todas sus figuras.

