Panamá vs Estados Unidos EN VIVO vía Univision y Fox Sports por la Copa Oro 2019

Panamá vs Estados Unidos EN VIVO vía Univision Deportes y Fox Sports | este miércoles 26 de junio a las 7:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Oro 2019. También podrás ver el partido a través de Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, TVMax 9 y RPC Canal 4 desde el Estadio Children's Mercy Park. Sigue incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

La Selección de Panamá se ha vuelto un rival duro de temer en los últimos años y buscará coronar con la obtención, por primera vez en su historia, con el título de la Copa Oro 2019. Bajo las órdenes del entrenador interino Julio Dely Valdés, los ‘canaleros’ han obtenido un puntaje perfecto en lo que va del torneo: 2-0 sobre Trinidad y Tobago y 4-2 sobre Guyana.

Ya sin la presencia de los históricos goleadores Luis Tejada y Blas Pérez, ahora la responsabilidad recae en el delantero Abdiel Arroyo y el volante Yoel Bárcenas, generadores de fútbol en Panamá. A la vez, Rolando Blackburn todavía sigue en deuda de cara al gol, pues llegó en gran momento a nivel de clubes por su paso en The Strongest, pero no ha llevado esa actuación a su seleccionado.

Al frente estará la Selección de Estados Unidos, caracterizada por la nueva sangre y que, tras el fallido proceso eliminatorio rumbo al mundial del 2018, parece obtener frutos más rápido de lo que se esperaba. Si bien es cierto, solo han sido dos partidos del combinado norteamericano en la Copa Oro 2019, han mostrado un nivel futbolístico importante, además de solidez en todas sus líneas.

En el debut lograron una contundente victoria sobre Guyana (4-0), siendo Tyler Boyd el goleador de dicho partido con su doblete. Luego vencieron, con contundencia, por 6-0 a Trinidad y Tobago. Gyasi Zardes y Christian Pulisic brillaron con su gran habilidad, convirtiéndose en una dupla de temer para cualquier defensa. La diferencia de goles a favor hace que solo necesiten de un empate para quedar primeros.

Los enfrentamientos directos en el Estados Unidos vs Panamá tienen la balanza inclinada a favor de los dirigidos por Gregg Berhalter, pues no pierden desde el 2011. Aquella vez, también por la Copa Oro, los ‘Canaleros’ vencieron por 2-1, aunque después han enlazado un total de 12 partidos sin ganar, cosechando un total de 8 derrotas y un total de 4 empates. Incluso, no anotaron en los últimos dos.

COPA ORO 2019 EN VIVO: ANTECEDENTES DEL PANAMÁ vs ESTADOS UNIDOS

27.01.19 Estados Unidos 3-0 Panamá (Amistoso)

06.10.17 Estados Unidos 4-0 Panamá (Eliminatorias)

08.07.17 Estados Unidos 1-1 Panamá (Copa Oro)

28.03.17 Panamá 1-1 Estados Unidos (Eliminatorias)

25.07.15 Estados Unidos 1-1 Panamá (Copa Oro 2-3 en penales)

COPA ORO 2019: PANAMÁ vs ESTADOS UNIDOS EN VIVO ONLINE

Brazil: DAZN Brazil

Canada: RDS 2, TSN.ca, RDS GO, TSN2, TSN GO

Costa Rica: Repretel En Vivo, Sky HD, TD Mas, Repretel Canal 11, Teletica En Vivo

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD

Guatemala: Chapin TV, Sky HD, TreceVision

Honduras: Sky HD, Telesistema Honduras

International: CONCACAF GO, Bet365

Mexico: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD

Estados Unidos: Fox Sports 1, Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, Univision Deportes, UniMás

Partidos HOY COPA OROR EN VIVO: ¿A QUÉ HORA JUEGAN PANAMÁ vs ESTADOS UNIDOS?

Perú: 7:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (día miércoles)

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

PANAMÁ vs ESTADOS UNIDOS EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Panamá vs Estados Unidos, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.