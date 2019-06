Manchester City: Estrella del Real Madrid cerca de cerrar su llegada a la Premier League [VIDEO]

La temporada del Manchester City terminó de gran forma en la Premier League, pero ese no ha sido el principal objetivo que se ha planteado la directiva del club. La costosa inversión en las últimas temporadas todavía no tiene el sabor a gloria esperado, pero eso no detiene a los alto mandos de los ciudadanos y por ello está en búsqueda de un nuevo golpe en el mercado.

Tal como es el estilo de juego del Manchester City desde la llegada del entrenador español Josep Guardiola, la zona de volantes ha sido la más destacada. El juego basado en la posesión del último campeón inglés llenó los ojos de los hinchas y provocó elogios por parte de la prensa, aunque todavía no hay un techo. Este sector apunta a ser reforzado.

Los jugadores con características del gusto de Pep Guardiola son pocos, pero ya tendría uno en mente y vendría desde el fútbol español. Todo parece normal hasta ahí, pero el detalle importante es que un poderoso club de dicha liga: nada menos que el Real Madrid. Zinedine Zidane parece no tenerlo en sus planes y eso facilitaría su salida.

Se trata de Francisco Alarcón, destacado volante español que ha ido disminuyendo su rendimiento con el pasar de la temporadas. La última, y decepcionante, campaña con el Real Madrid solo jugó 11 partidos de titular en La Liga Santander, ingresando en otros 16. Dicha continuidad le permitió celebrar al menos 3 goles con la camiseta del club merengue.

La posibilidad de la salida de Isco no solo suena fuerte ahora, sino que en años atrás también su salida parecía cuestión de detalles, aunque finalmente no se terminó dando. Por ahora, el Manchester City no se ha mostrado muy feroz en golpear el mercado de fichajes en Europa, pero todo indica que estarían esperando el momento exacto para dar la sorpresa.

No obstante, el Real Madrid no planea dejar que la salida de su codiciado volante sea tan fácil, pues tendrían planeado recibir al menos 80 millones de euros por el traspaso. La llegada de Isco a tienda ciudadana también será como un respaldo a la ya conocida decisión de David Silva por abandonar el Manchester City. El futuro del fantasioso volante todavía es una incógnita.