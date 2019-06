Pep Guardiola: "Messi no es el culpable de que el Barza no haya ganado más Champions"

Pep Guardiola marcó una era de oro en el Barcelona, donde el cuadro 'culé' se posicionó como el mejor club del mundo por varias temporadas, y con un Lionel Messi que comandó el ataque catalán. Tanto la 'Pulga' como el estratega español se potenciaron el uno al otro y eso el técnico español no lo olvida.

"Solo puedo dar las gracias a Leo Messi por haberme ayudado en mi crecimiento como entrenador. Tito Vilanova siempre decía que Messi era como aquel estudiante que iba a clase y se aburría porque ya se sabía la lección", declaró Guardiola para el diario 'Ara'.

Así mismo, el ex DT 'culé' agradeció los elogios que 'Lio' realizó tiempo atrás, donde lo catalogaba a él y a Vilanova como dos de los mejores estrategas. "Sus palabras son dos medallas que me premian. Que el mejor de todos los tiempos diga esto... Fue una suerte poderle tener con nosotros".

Pep también explicó la forma en cómo buscaron explotar las cualidades del astro argentino en el Barcelona. "Intentamos que disfrutara como de algo coral. En aquella época se juntaron muchos astros, pero sin él no habríamos conseguido tanto. Messi era mucho más que la guinda del pastel".

Además, el técnico de los 'Citizens' respaldó a seleccionado de la 'Albiceleste' tras pasar cuatro temporadas sin alzar la Champions League. "Messi no es el culpable de que el Barza no haya ganado más Champions. Yo desde luego no quiero encontrarme con el Barza en la Champions".

Lionel Messi se encuentra disputando la Copa América 2019 con la selección argentina, que clasificó a la semifinal tras superar por 2-0 a Venezuela con goles de Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso. El elenco 'gaucho' deberá enfrentarse con Brasil este martes a las 7:30 p.m. en el Estadio Mineirao.