!Bomba! Jorge Sanpaoli podría dirigir a Ecuador en las eliminatorias

Jorge Sanpaoli actual entrenador del Santos, ha sido relacionado durante estas últimas semanas con la Selección de Ecuador y es según se especula el popular ‘hombrecito’ podría ser el nuevo dueño del banquillo tricolor.

Esta información fue ventilada en primer lugar por Directv Argentina y luego ratificada por el medio brasileño Globoesporte.com. Según lo cuentan fuentes muy cercanas al entrenador argentino, habría un interés de ambas ambas partes, pero nada formal.

No obstante, Sanpaoli no ha dado pie a que se inicien las negociaciones, ya que aún se mantiene firme en su cargo como dueño del banquillo del club ‘Paulista’, además confirman las mismas fuentes que aún no hay una propuesta oficial por parte del país ecuatoriano.

El equipo norteño sigue bajo el mando vigente de Hernan Darío Goméz, incluso a sabiendas de que se encuentran en la búsqueda de su posible reemplazo “No quiero renunciar, si quieren despedir, que me despidan” fueron las palabras de Darío luego de la eliminación de la 'tricolor' en fase de grupos de la Copa América 2019.

Recientemente también fue consultado para dirigir al Flamengo y a la Selección de Marruecos, entre otras posibles opciones en Europa.

Vale recordar que el ex técnico del Sevilla tiene contrato con el club brasileño hasta fines del 2020 y de no cumplir pagaría una multa de nada menos que 10 millones de reales (2 millones de dólares).