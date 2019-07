En Holanda reportan que Renato Tapia jugará en Cruz Azul

Renato Tapia cumplió una buena labor en el mediocampo de Perú durante la Copa América 2019 y habría convencido a la directiva del Cruz Azul de México, donde actualmente juega Yoshimar Yotún, para negociar su fichaje con el Feyenoord.

Según señala el portal holandés "Voetbalflitsen.nl", el Cruz Azul ya habría llegado a un acuerdo con sus pares del Feyenoord para liberar a Renato Tapia, quien había sido cedido al Willem II -por seis meses- para tener continuidad.

"El director deportivo Ricardo Peláez Linares de Cruz Azul ya ha expresado su deseo de dar la bienvenida a Renato Tapia y es casi seguro que su deseo será cumplido. Ambos clubes (Feyenoord y Cruz Azul) habrían acordado una tarifa de transferencia y les gustaría hacerlo oficial poco después de la Copa América", asegura el portal "Voetbalflitsen".

La noticia se refuerza con la información de KuipTalk (cuenta de Twitter especializada en novedades del Feyenoord). Renato Tapia, también apodado como el "Capitán del Futuro", desea seguir jugando el fútbol y un traspaso al Cruz Azul le ayudaría mucho para seguir evolucionando en lo profesional.

