Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 9 de julio de 2019

Partidos de hoy martes 9 de julio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros por semifinales de la partidos de hoy. Copa Sudamericana 2019 con el Royal Pari vs La Equidad, eliminatorias de Champions League y Europa League, además del Brasileirao Serie B. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 9 de julio

08.00 horas Astana (Kaz) vs CFR Cluj (Rou) - Champions League

09.00 horas Ararat-Armenia (Arm) vs AIK (Swe)

11.00 horas HJK (Fin) vs HB Torshavn (Fai)

11.00 horas Nomme Kalju (Est) vs Shkendija (Mkd)

12.45 horas Sarajevo (ByH) vs Celtic (Sco)

13.00 horas Dudelange (Lux) vs Valletta (Mlt)

13.00 horas Suduva (Ltu) vs Estrella Roja (Srb)

13.00 horas TNS (Wal) vs KF Feronikeli (Kos)

10.55 horas St Josephs (Gib) vs Rangers (Sco) - Europa League

11.00 horas Gzira (Mlt) vs Hajduk Split (Cro)

12.30 horas CSKA Sofia (Bul) vs Titograd (Mont)

17.15 horas Vitória vs Cuiba Esporte - Brasileirao (Serie B)

19.30 horas Criciúma vs Coritiba

19.30 horas América vs Pumas (Amistoso)

19.30 horas Royal Pari vs La Equidad - Copa Sudamericana

COPA SUDAMERICANA 2019

Inician los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la participación de un entrenador peruano. Roberto Mosquera liderará al Royal Pari para enfrentar a La Equidad de Colombia, en el primer encuentro de la llave. El estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas de Santa Cruz será la sede.

CHAMPIONS LEAGUE - ELIMINATORIA

La Champions League está a la espera de conocer a todos los clubes que participarán en la fase de grupos. La primera etapa de eliminación está en juego y destacan algunos partidos: Celtic, campeón de Escocia, se medirá con Sarajevo de Bosnia, mientras que el Estrella Roja (Serbia) visitará a Suduva (Lituania).

EUROPA LEAGUE - ELIMINATORIA

La primera ronda clasificatoria de la Europa League también inicia y la jornada de este martes tiene al Rangers de Escocia, que dirige el recordado Steven Gerrard, como principal protagonista, pues se medirá con el St Josephs de Gibraltar. Aquí los encuentros restantes del día

AMISTOSO CLUBES

El América de México chocará con Pumas en Estados Unidos (7:30 p.m. hora peruana). Los clubes se alistan para lo que será el inicio del Torneo Apertura de la Liga MX.

BRASILEIRAO - SERIE B

El fútbol en Brasil no se detiene, ahora con la reanudación de la segunda división tras el final de la Copa América 2019. La jornada 9 sigue en juego, con el colero Vitória chocando con Cuiba Esporte, rival directo; y a Criciúma buscando escalar en la tabla al recibir a Coritiba.