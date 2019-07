Lucas Moura: "Dicen que Van Dijk es el mejor, pero yo le pasé por encima"

Virgil van Dijk cerró una magnífica temporada 2018-19 con el título de la Champions League. Antes ya había sido escogido como el mejor jugador de la Premier League y un dato demoledor que resume su curso: no fue regateado ninguna vez en todas las competiciones. Ni Lionel Messi ni Eden Hazard ni Neymar superaron al holandés, aunque hay uno que asegura que sí puede preciarse de aquello: Lucas Moura.

En una entrevista con el canal de YouTube 'Desimpedidos', el futbolista brasileño analizó su temporada con el Tottenham, su suplencia en la final de la Champions League y cómo no de Virgil van Dijk, el central dominante del Liverpool, verdugo de su club en el Wanda Metropolitano.

"Por supuesto que me enfadé por mi suplencia. Ojalá hubiera comenzado a jugar, pero me enfadé mucho más cuando perdimos. Creíamos mucho que podíamos ser campeones. Y hombre, fue difícil. Lloré mucho después del partido. Porque estaba tan cerca, tan cerca", indicó Lucas Moura.

Sobre los muchísimos elogios que recibe Van Dijk, el atacante del Tottenham reconoció los atributos futbolísticos del holandés. "El chico es bueno. Tiene dos metros de altura, es fuerte y el equipo de Liverpool encaja muy bien, con mucha química. Así que tuvo una excelente temporada. Fue elegido el mejor de la Premier League, creo", destacó.

Ahora bien, Lucas Moura no pasó por alto aquello que Virgil van Dijk nunca fue regateado en la temporada. "Amigo, ahora esta pregunta no sé si es verdad. Dicen que no ha sido regateado pasado desde... hace meses, lo que sea. Pero eso no es cierto, porque recuerdo haber pasado por encima de él un par de veces este año. Sé que anoté un gol contra el Liverpool, perdimos, pero anoté contra el Liverpool y él se quedó atrás. Pero él es genial. Él es...", valoró.

Eso sí, el brasileño no opina igual que muchos: para él, el holandés no es el mejor central del planeta. "En el mundo... hay mucha gente, pero, por su temporada, creo que está entre los tres mejores", sentenció.

EL DATO:

Pese a ser el héroe ante Ajax en las semifinales gracias a su hat-trick, Lucas Moura fue suplente en la final de la Champions League y su ingreso a los 66' no fue suficiente para impedir el triunfo del Liverpool por 2-0.