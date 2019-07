¡No irá al Barcelona! De Ligt elige a la Juventus gracias a Cristiano

El Barcelona no podrá reforzarse con Matthijs de Ligt, ya que la Juventus le ha ganado la puja en el mercado de verano en Europa. El joven central holandés que la rompió en el Ajax durante la última Champions League será presentado este miércoles 17 de julio por la "Vecchia Signora" de cara a la temporada 2019-2020 de la Serie A de Italia.

El periodista de Sky Sports Fabrizio Romano ha revelado las negociaciones entre Ajax y Juventus para cerrar el acuerdo y el contrato con el holandés Matthijs de Ligt.

Matthijs de Ligt is a new Juventus player, done deal and contracts signed! Tomorrow night he’ll arrive in Torino and he’ll have medicals on Wednesday. ⚪️⚫️ @SkySport #transfers #deLigt