¡Exclusivo Líbero! Selección Peruana: Rodrigo Cuba quiere competir con Advíncula y Corzo

Rodrigo Cuba mantiene la esperanza de volver a la selección peruana. Trabaja día a día para poder convencer al profesor Ricardo Gareca. Pero, hoy, está concentrado en hacer lo mejor para Alianza Lima y así lo demostró en el triunfo (2-1) sobre el Sport Boys, donde fue la figura al marcar un gol y repartir una asistencia para el primer tanto blanquiazul a cargo de Felipe Rodríguez. El Gato conversó en exclusiva con LÍBERO y reveló sus intenciones de cara al Torneo Clausura 2019 y la Blanquirroja.

Sobre el tanto agónico contra La Misilera, Rodrigo Cuba se mostró muy satisfecho por el trabajo de él y sus compañeros en Alianza Lima para levantar el resultado adverso.

"Es la primera vez que me toca anotar faltando 20 segundos. Ganar así, en el último minuto, en la última jugada, tiene una sensación distinta. Y más aún por el partido como el de ayer, donde Alianza Lima intentó por todos lados. Se notaba desde el inicio que buscamos la victoria y que se dé, así, al final, fue lindo", dijo El Gato en entrevista con el periodista José Varela.

Uno de los secretos para tener un buen saque de banda ha sido la prácticas de otros deportes, además del fútbol.

"De chico he practicado muchos deportes como vóley, básquet, entre otros, que tienen que ver con lanzar cosas. Creo que, principalmente, se debe al básquet. Pero creo que es una cualidad innata que tengo porque hago lo mismo desde que era muy chico. Conforme he ido creciendo, la técnica se ha perfeccionado".

Refuerzos de Alianza Lima

El lateral derecho de Alianza Lima se pronunció también de los refuerzos Adrián Balboa y Federico Rodríguez, quienes serán importantes para buscar el título del Clausura 2019.

"Venimos bien. Sabemos que los rivales han hecho buenos refuerzos, pero nosotros también estamos aportando dos delanteros (Adrián "Rocky" Balboa y Federico Rodríguez). Tenemos un gran plantel con buenas variantes, y me parece que será difícil entre la lista de 18. Pero, aún sin los refuerzos, considero que tenemos plantel para pelear el título del Torneo Clausura", indicó Rodrigo Cuba.

La actuación de Pedro Gallese en la Copa América

Cuba felicitó la capacidad de Pedro Gallese para levantarse de la críticas en la selección peruana luego de haber recibido cinco goles ante Brasil en el tercer partido de la fase de grupos de la Copa América 2019.

"Muy aparte de lo que ha hecho en la Copa América. Lo conozco (a Pedro Gallese) de muchos años atrás. Siempre me ha demostrado que es un buen portero. Siempre ha demostrado seguridad. Así que no por un partido que haya tenido un error y por otro que haya salvado va a ser el mejor ni el peor. Para nosotros es un gran arquero y eso lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Sabemos de la confianza que genera".

Competir el puesto con Advíncula y Corzo en Perú

Para Rodrigo Cuba, sus oportunidades en la selección peruana caerán por su propio peso y espera ganarse la aprobación de Ricardo Gareca para competir con Luis Advíncula y Aldo Corzo.

"Uno siempre tiene la ilusión de estar (en la selección peruana). Estoy convencido que mientras estés bien en el club, las posibilidades están abiertas. Ahora, estoy mentalizado en hacer lo mejor para Alianza Lima", señaló Rodrigo Cuba.

"Mientras uno esté en un buen nivel, las oportunidades van a llegar. Al final, la decisión la tiene el técnico. Uno siempre puede dar competencia. No hay nada imposible", agregó.

La fiesta en la casa de Carlos Zambrano

El jugador de Alianza Lima también opinó de lo sucedido con Christian Cueva en la fiesta en la casa de Carlos Zambrano: "No he visto mucho las imágenes. He escuchado lo que se ha comentado. Si bien es cierto, uno en su día libre puede hacer lo que quiera. Pero nosotros somos personas públicas. Todo en exceso es malo. Me parece que hay que guardar las formas. Cada uno tiene su opinión y se respeta. Yo considero que hubo un exceso".

El partido contra Sporting Cristal

"Es un rival directo. Nosotros saldremos con toda la intención de ganar. Consideramos que es un rival de buen nivel y un buen reto. Debemos hacer nuestro juego como lo hemos hecho contra Sport Boys. Hay que ser más efectivos en la definición. Tenemos con que hacerle partido, tranquilo", apuntó.

"Agradezco el apoyo a todos los hinchas de Alianza. De parte del grupo, prometo que vamos a dar todo para ganar", finalizó.