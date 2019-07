Leao Butrón: esposa e hija del portero arremetieron contra Alianza Lima por broma del FaceApp [FOTOS]

No se quedó atrás. Alianza Lima se unió a la moda del momento y publicó una serie de fotos en sus redes sociales de sus jugadores utilizando la aplicación FaceApp. Dicho filtró envejece a las personas que lo utilizan dejando un gracioso resultado.

Sin embargo, y al igual que Werder Bremen hizo con Claudio Pizarro, Alianza Lima publicó una la foto de Leao Butrón sin utilizar el mencionado filtro aduciendo a su avanzada experiencia en el fútbol.

Cientos de hinchas tomaron esta broma de buena manera aplaudiendo la creatividad de la gente de Alianza Lima para con Leao Butrón. No obstante, para la esposa e hija del portero nacional esto no fue del todo gracioso.

Por ello, a través de sus historias en Instagram, ambos familiares de Leao Butrón arremetieron contra Alianza Lima por esta broma. Daniela, hija del portero, afirmó que le parece “una falta de respeto total” dicha publicación y que no “sabe si en Alianza Lima se quisieron hacer los graciosos”.

Por su parte, Johana Barton, esposa de Leao Butrón fue más dura a través de Instagram: "No sé qué imbécil haga este tipo de 'broma' que a nadie da risa. Una falta de respeto total. No sé por qué a estas alturas ya nada me sorprende"