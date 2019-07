¡Vuelve! Claudio Pizarro analiza terminar su carrera en Alianza Lima

¿Claudio Pizarro todavía puede jugar en Alianza Lima? El delantero nacional, de 40 años, confirmó el pasado 19 de julio que colgará los botines cuando termine la temporada en el Werder Bremen. Sin embargo, el padre del excapitán de la selección peruana aclaró que las palabras de su hijo fueron solo en relación al fútbol alemán.

"La posibilidad que Claudio Pizarro se retire en Alianza Lima sigue abierto, Lo que dijo (sobre su última temporada en Bremen) fue para el fútbol alemán", confirmó Claudio Pizarro Dávila, padre del 'Bombardero de los Andes' para "Radio Capital".

"El retiro de Claudio Pizarro es a nivel Alemania. Si él quiere seguir jugando, será en Alianza Lima, siempre ha dicho que quiere jugar ahí, creo que esa puerta aún está abierta. Es decisión de él si son 6 meses", agregó.

Estas fueron las declaraciones que dijo Claudio Pizarro en la última conferencia con el Werder Bremen.

"Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz", dijo Claudio Pizarro.

Claudio Pizarro se marchó de Alianza Lima para fichar por el Werder Bremen en 1999. Veinte años después, las chances de ver al "Conquistado" con la camiseta blanquiazules continúan siendo reales.