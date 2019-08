¡Bombazo! Neymar habría decidido aceptar la oferta del Real Madrid tras ruptura de negociaciones entre PSG y Barcelona

Neymar sigue caminando a paso firme rumbo al Real Madrid. En las últimas horas, el PSG decidió dejar de lado las negociaciones con el Barcelona para escuchar la propuesta de la Casa Blanca y todo hace indicar que llegarán a buenos términos.

El jugador de la Selección Brasileña también está dispuesto a jugar en el Santiago Bernabéu bajo la conducción de Zinedine Zidane. En realidad, "Ney" quiere salir como sea del cuadro parisino y el guiño del Madrid ha caído del cielo.

El entorno de Neymar considera que Barcelona no ha hecho los esfuerzos suficientes para ficharlo. Además, el PSG se ha mostrado intransigente ante las opciones planteadas por la institución azulgrana: No quieren intercambio de jugadores, no quieren una cesión a préstamo. La exigencia es 222 millones de euros.

Real Madrid, enterado del distanciamiento, entró con fuerza en la pugna. Florentino Pérez ha ofrecido al croata Iván Rakitic más un pago adicional de 100 millones de euros por cinco años con un sueldo anual de 25 millones netos por temporada, una alternativa que ha sido vista con buenos ojos por la directiva del PSG y por el mismo Neymar.

"En el Barça no tienen duda que la estrategia del PSG ha sido clara y pasaba por dilatar el tema mientras se iba avanzando la negociación con el Madrid. Querían mostrarle al jugador que había equipos que sí estaban más interesados en él que el propio Barça en una estrategia clara.

Hay la sensación de que nunca se han mostrado predispuestos a vender a Neymar al club blaugrana", señala el diario Sport resaltando que en el Camp Nou dudan en volver a invertir una fuerte suma de dinero considerando el gran esfuerzo que hicieron para contratar a Antoine Griezmann. Quieren cuidar la caja.

"El PSG, como cada verano, ha intentado impedir que el Barça se reforzara con un jugador suyo. Como sucedió con Thiago Silva, Marquinhos, Verratti o Rabiot", asegura Sport. De esta manera, parece que todos los caminos de Neymar conducen a Madrid.