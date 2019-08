Arjen Robben se retiró recientemente del fútbol y reveló el equipo que dirigirá de inmediato [VIDEO]

El final llegó. Arjen Robben decidió ponerle fin a su exitosa carrera futbolística a los 35 años, defendiendo la camiseta del Bayern Munich de Alemania. Ya han pasado unos meses desde el día que dio a conocer que colgará los botines y ahora ya está enfocado en la siguiente actividad en la que se desempeñará, obviamente que será ligada a este deporte.

La partida del conjunto bávaro no ha impedido que todavía sea requerido por la prensa y ‘Sport Bild’ lo entrevistó recientemente, tratando de averiguar qué es lo que se avecina para el Arjen Robben no futbolista. El veloz deportista confesó que ahora tiene mucho más tiempo para pasar en familia, en especial con sus hijos. Curiosamente, uno de ellos lo ha motivado a ser entrenador.

El ahora ex futbolista está casado con Bernadien, con quien tiene tres hijos: Lynn, Luka y Kai. Los dos últimos, tal vez como era de esperarse, tienen gusto por el fútbol y ya lo vienen practicando. Kai, el menor de todos, forma parte de un equipo que Arjen Robben ha decidido entrenar, prometiendo desde ya que impondrá su característico estilo que mostraba en el campo.

“Voy a entrenar al equipo de mi hijo menor. Por su puesto que ya saben el programa de entrenamiento que van a tener: partir desde la derecha y golpear con la izquierda”, afirmó Arjen Robben en la entrevista. Una característica jugada del holandés, que, a pesar de repetirla en incontables ocasiones, suele traer buenos resultados a nivel personal y colectivo. Es su sello.

La larga carrera de Arjen Robben le ha permitido estar con muchos técnicos, de quienes, según ha expresado, aprendió mucho. No obstante, también ex seleccionado de Holanda reveló a quien considera el mejor: “Es una decisión difícil, he vivido muchas cosas bonitas con muchos técnicos. Pero si me preguntas quién es el mejor, digo Pep Guardiola. En cuanto al fútbol, es brillante”.

“Cuando llegó Pep yo ya tenía 30 años, a esa edad solo intentas ser constante y no empeorar. Pero a sus órdenes estuve todavía mejor. De repente jugué en otras posiciones donde nunca pensé que jugaría. Fue el mejor”, sentenció Arjen Robben. Por ahora, ya inicia de a pocos su etapa de entrenador, seguro con las enseñanzas de Guardiola.