[Latina en vivo] Perú vs Ecuador [ONLINE] Ver en directo Movistar TV

Este jueves 5 de septiembre (7.00 p.m. - hora peruana y de Quito) en el Estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos, por amistoso internacional de la Fecha FIFA.

MINUTO x MINUTO | Perú vs Ecuador EN VIVO vía Movistar Deportes

Sigue el minuto a minuto del partido Perú vs Ecuador.

PRIMER TIEMPO

1' En breves minutos...

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Perú vs Ecuador Amistoso Fecha FIFA

Perú: Pedro Gallese, Miguel Trauco, Luis Abram, Anderson Santamaría, Luis Advíncula, Christofer Gonzáles, Renato Tapia, Edison Flores, Christian Cueva, Gabriel Costa y Raúl Ruidíaz.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Ecuador: Pedro Ortiz, Andrés López, Darío Aimar, Xavier Arreaga, Mario Pineida, Fernando Gaibor, Gonzalo Plata, Alexander Alvarado, Junior Sornoza y Michael Estrada.

Entrenador: Jorge Célico.

- La selección peruana ha llegado al Red Bull Arena.

- La mayor goleada fue un 9-1 a favor de Perú sobre Ecuador, que se registró el 11 de agosto de 1938.

- Paolo Guerrero es el gran ausente de Perú.

- El "Bolillo" Gómez fue cesado del cargo de entrenador de Ecuador tras la eliminación en la Copa América de Brasil 2019.

- El jugador de Alianza Lima, Kevin Quevedo, podría hacer su debut oficial en la selección mayor de Perú tras haber disputado los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con la sub-23.

- Un día como hoy, hace dos años, Perú venció 2-1 a Ecuador en el Atahualpa de Quito. Los tantos de la victoria Blanquirroja fue de Edison Flores y Paolo Hurtado, quien no estará presente en el amistoso FIFA debido a que se viene recuperando de una lesión en su club Konyaspor de Turquía.

Un día como hoy, hace 2 años, Perú derrotaba 2-1 a Ecuador en Quito. Momento inolvidable donde Daniel estuvo presente con su narración. ¡Gloria a Perú en las alturas! pic.twitter.com/HsGdzAeoqz — Daniel Peredo - Legado (@DanielPeredoLeg) September 5, 2019

- Algunos datos del amistoso a continuación.

Historial de partidos del Perú vs Ecuador

Perú y Ecuador han disputado un total de 48 partidos antes del amistoso en Nueva Jersey. La Blanquirroja ha vencido en 20 ocasiones, mientras que el "Tri" solo en 15. Hay 13 empates.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Perú y Ecuador!

Previa Perú vs Ecuador ONLINE vía Latina y América TV

Con la base del equipo que terminó con la sequía futbolística de 36 años y se clasificó al Mundial de Rusia 2018, y entre junio y julio pasados tuvo una destacada participación en la Copa América, Perú saldrá como favorita en el duelo ante Ecuador que se jugará en el estadio 'Red Bull Arena' de Nueva Jersey.

Perú, sin Paolo Guerrero, busca opciones en el área ante Ecuador

Sin embargo, el gran ausente será su goleador insigne, el atacante Paolo Guerrero, que solicitó no ser convocado. Ayer, "El Depredador" anotó un doblete sobre Cruzeiro y le dio la clasificación a su club Internacional a la final de la Copa de Brasil. El ariete pidió permiso a Ricardo Gareca para ausentarse del partido Perú-Ecuador.

Perú jugará con el mismo concepto que ha impartido con éxito el argentino Ricardo Gareca, y seguramente con una alineación similar a la que disputó la final de la Copa América frente a Brasil. Ante Ecuador, solo el único ausente será el goleador Paolo Guerrero.

Kevin Quevedo podría debutar con Perú

Ricardo Gareca le dará oportunidad a nuevas figuras como Kevin Quevedo, Gabriel Costa y Yordy Reyna. También destaca la convocatoria de Christian Cueva, que lleva seis meses sin poder jugar en su club Santos. El lugar de Paolo Guerrero será tomado por Raúl Ruidíaz en Perú.

Posible formación de Perú ante Ecuador; Kevin Quevedo será suplente

Ricardo Gareca pondría esta formación en el duelo entre Perú y Ecuador: Pedro Gallese, Miguel Trauco, Luis Abram, Anderson Santamaría, Luis Advíncula, Christofer Gonzáles, Renato Tapia, Edison Flores, Christian Cueva, Gabriel Costa y Raúl Ruidíaz.

Ecuador espera sorprender a Perú

Entre tanto, el combinado de Ecuador cambió prácticamente todo, pues la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que preside desde este año Francisco Egas, excluyó al colombiano Hernán "Bolillo" Gómez como seleccionador, por lo que frente a Perú estará al mando del equipo el argentino Jorge Célico, que dirige a los juveniles, pero en forma interina.

La intención de la FEF será renovar en un setenta por ciento al equipo de las pasadas eliminatorias y de la Copa América, pues están convencidos, según Egas, que "el tratamiento para recomponer las cosas será muy duro, doloroso y seguramente largo, pero se está contagiado de fe para sacar a la selección adelante" en la previa del partido Perú vs. Ecuador.

Con ese concepto aplicado al pie de la letra, Ecuador mostrará en todas sus líneas a figuras nuevas, con el riesgo de ser impactados por el miedo escénico o de apoderarse desde el primer momento de la titularidad.

Nuevos elementos en el Perú vs Ecuador

Sin embargo, Célico esta convencido de lo que hace, pues lleva más de una década en el fútbol de Ecuador, tanto en divisiones menores como en equipos de la primera división local, como cuando dirigió a Universidad Católica bajo la presidencia de Egas.

Fruto de su planificación y trabajo consiguió el histórico título en el Sudamericano Sub-20 de Chile y con la misma plantilla el tercer puesto en el Mundial de la categoría en Polonia, aunque fracasó en los recientes Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Para enfrentar este jueves a Perú y el próximo 10 de septiembre a Bolivia en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, convocó a siete de los mundialistas juveniles, a jugadores con pocos partidos en la selección absoluta y otros con algún recorrido local, pero que llegarán por primera ocasión al combinado.

A qué hora juega EN VIVO Perú vs Ecuador vía América TV, Latina y Movistar

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 6.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 10.00 a.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 7.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Honduras: 6.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 1.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Francia: 1.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Alemania: 1.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Portugal: 1.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Holanda: 1.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Inglaterra: 12.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

