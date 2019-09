Colombia vs Brasil [Caracol TV en vivo] Ver Globo y SporTV Fecha FIFA

Colombia vs Brasil EN VIVO vía Caracol TV ONLINE RCN Televisión, SporTV y Globo TV Amistoso Fecha FIFA 2019 | Con Neymar y Vinicius Jr, el "Scratch" enfrentará a su similar de la "Tricolor" este viernes 6 de septiembre (7.30 p.m. - hora de Bogotá) en el Hard Rock Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, por amistoso de la Fecha FIFA. Mira el MINUTO a MINUTO por Libero.pe.

Colombia tendrá como principales bajas a James Rodríguez, ausente por lesión, y al "Tigre" Radamel Falcao García, que esta semana completó su traspaso al Galatasaray de Turquía, para este amistoso contra Brasil que viene con Neymar, Coutinho y compañía.

No obstante, el seleccionador Carlos Queiroz llamó a la base del equipo de Colombia que disputó la Copa América y que fue eliminado en los cuartos de final por Chile. Brasil terminó siendo el campeón de dicho torneo tras vencer por 3-1 a Perú en la final.

Santos Borré, la gran novedad de Colombia para enfrentar a Brasil

Entre esos jugadores de Colombia están el portero David Ospina (Napoli-ITA) y los centrales Davinson Sánchez (Tottenham-ING) y Yerry Mina (Everton-ING), así como el extremo Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), el centrocampista Mateus Uribe (Porto-POR) y los goleadores Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, del Atalanta de Bérgamo. Todos disponibles para enfrentar a Brasil.

"Sabemos el potencial que tiene Brasil, va a ser un lindo encuentro. Esperamos hacer un buen partido y poder ganar", afirmó a periodistas el defensor Óscar Murillo, del Pachuca de México, quien regresó a la selección colombiana tras perderse la Copa América.

Como novedades de Colombia también aparecen Rafael Santos Borré, del River Plate y quien aspira a hacerse con un puesto fijo en la selección absoluta, y el extremo Orlando Berrío, del Flamengo de Brasil.

La última vez que se enfrentaron Colombia y Brasil fue el 5 de septiembre de 2017 en la decimosexta jornada de las Eliminatorias al Mundial de Rusia en Barranquilla, un duelo que terminó 1-1 y en el que anotaron Falcao García y Willian, dos jugadores ausentes de las convocatorias de Queiroz y Tite, respectivamente.

Neymar vuelve a jugar con Brasil

El astro del París Saint-Germain forma parte de la convocatoria de Tite para la fecha FIFA y se prevé que dispute sus primeros minutos de la temporada ante Colombia en el partido en el que Brasil estrenará el título de la Copa América.

El último encuentro que jugó Neymar fue el pasado 5 de junio, un amistoso entre Brasil y Qatar del que salió lesionado a los 20 minutos y en el que fue reemplazado por Everton, que fue una de las figuras del torneo de selecciones.

Brasil dará oportunidad a Vinicius ante Colombia

También aparece en la lista de Tite el extremo del Real Madrid Vinicius Júnior, de 19 años y que sueña con debutar con la selección de mayores de su país.

Otro de los que se apunta en el 11 de la pentacampeona del mundo es el guardameta Ederson, del Manchester City, quien tendrá la oportunidad de aparecer en la portería de Brasil por la lesión de Alisson Becker en este partido amistoso contra Colombia.

A que hora juegan Colombia vs Brasil EN VIVO amistoso Fecha FIFA 2019 por Caracol y RCN Televisión

Qué canal transmite EN VIVO Colombia vs Brasil vía Caracol TV y Caracol Play

Cómo ver Caracol TV EN VIVO Colombia vs Brasil | Canales TV

Dónde ver RCN Televisión EN VIVO Colombia vs Brasil | Canales TV

Cómo ver Globo TV AO VIVO HOJE FUTEBOL Brasil vs Colombia

Dónde ver SportTV Play AO VIVO HOJE FUTEBOL Brasil vs Colombia NA TV | Canal TV | transmissão GloboEsporte

Partidos de hoy Fecha FIFA 2019 EN VIVO por Colombia vs Brasil vía Globo TV y SporTV

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Colombia vs Brasil: así pagan las casas de apuestas

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Colombia vs Brasil amistoso Fecha FIFA 2019

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado; Roger Martínez, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.

Entrenador: Carlos Queiroz.

Brasil: Ederson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá, Philippe Coutinho; Neymar, Roberto Firmino y Richarlison.

Entrenador: Tite.