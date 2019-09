Sampaoli y el por qué hizo jugar a Cueva ante Flamengo: "Tuvimos algunas ausencias y optamos por él"

Christian Cueva reapareció en el Santos de Brasil en la derrota ante Flamengo, por el Brasileiro. Su esperado retorno fue seguido muy de cerca por todos, pero las declaraciones del técnico Jorge Sampaoli no terminan siendo del todo alentadoras para su futuro.

En conferencia de prensa, Sampaoli realizó diferentes comentarios de lo que dejó el partido en Brasil. Una de las interrogantes giró en torno al volante de la Selección Peruana.

"Christian Cueva es parte del Santos. Tenemos 6 extranjeros, pero solo 5 pueden jugar. Tuvimos algunas ausencias y optamos por él. Derlis (González) recién había regresado de Asia. Veamos qué sucede a partir de ahora, el desempeño de cada uno definirá quién jugará", aseguró el 'Hombrecito'.



De esta manera, el estratega argentino no le cerró las puertas a Christian Cueva, detallando que estará en el mismo 'Aladino' el pelear y ganarse un espacio en el Santos.

Habló sobre el duelo ante Flamengo

Sampaoli dio sus impresiones del ritmo de juego frente a Flamengo, el cual derrotó por 1-0 al Santos. En ese sentido, aseguró que no le preocupa el nivel futbolístico demostrado por hoy.

"Nos enfrentamos a un rival con mucha moral, lejos de casa. No somos pequeños, no teníamos miedo, tratamos de jugar. Competimos intensamente. La forma en que se comportó el equipo me tranquiliza. Hay formas de perder, pero hoy no me preocupa. Santos perdió el juego pero no perdió su identidad", dijo Sampaoli.

¿Desde cuándo no jugaba Cueva en Santos?

El 26 de mayo, Santos igualó 0-0 con Internacional. En aquella ocasión, Christian Cueva estuvo 27 minutos en el campo en Brasil.

Es importante recordar que Cueva disputó la Copa América 2019 con la Selección Peruana durante junio e inicios de julio y, tras ello, tuvo problemas familiares que lo obligaron a dejar en más de una ocasión la concentración del Santos.

A finales de julio, el nombre de 'Aladino' era uno de los más sonados para irse del Santos. El mismo Paulo Autori, director futbolístico del Santos, había revelado que no había planes para que Cueva siga. Sin embargo, este logró quedarse y ahora busca recuperar la confianza de Jorge Sampaoli para volver al titularato.