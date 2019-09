Cristiano Ronaldo recuerda entre lágrimas a su padre: “Soy el número 1 y él no lo vio” [VIDEO]

Las figuras del mundo del fútbol que siempre se muestran con un lado sonriente y exitoso tienen a guardar algunos secretos que desearían olvidar. Este es el caso del astro portugués Cristiano Ronaldo, quien vivió una dura niñez plagada de carencias económicas en su natal Madeira.

Por ello, durante una inédita entrevista para el periodista británico Piers Morgan quien le mostró al delantero de la Juventus unas inéditas imágenes de su padre, Jose Dinis Aveiro. Cristiano Ronaldo, al ver este video, estalló en llanto y reconoció no haber visto nunca este fragmento de su difunto papá.

"Nunca vi el video. Nunca vi ese video. Increíble", indicó en primera instancia el ex Real Madrid. Sin embargo, minutos después Cristiano Ronaldo reconoció que nunca tuvo una buena relación con su padre a quien tildó de alcohólico.

"Creí que la entrevista sería divertida, pero no esperaba llorar. Pero nunca vi estas imágenes. No sé de dónde… Tengo que tener estas imágenes para mostrárselas a mi familia. Pero realmente no conozco a mi padre al ciento por ciento. Era una persona alcohólica. Nunca hablé con él, como una conversación normal. Fue difícil", afirmó el portugués.

Es necesario señalar que el padre de Cristiano Ronaldo, Jose Dinis Aveiro, falleció el 7 de septiembre cuando el delantero solo tenía 20 años y jugaba en el Manchester United. El hecho ocurrió mientras el astro portugués se encontraba concentrado con su selección para jugar un cotejo clasificatorio al Mundial Alemania 2006.

Por ello, Cristiano Ronaldo lamentó que su progenitor no haya presenciado la obtención de sus cinco Champions League y sus otros cinco balones de oro, además de todos los triunfos colectivos e individuales durante su carrera profesional.

“Me da tristeza ser el número uno y que él no haya visto nada. Mi familia lo vio, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo, pero mi padre no, él no vio nada, y fue porque… murió joven", sentenció entre lágrimas Cristiano Ronaldo.