Paolo Guerrero: Excompañero no quiso intercambiar camisetas con él y ‘Depredador’ se la quitó a la fuerza [VIDEO]

Paolo Guerrero jugó esta mañana para la victoria del Inter de Porto Alegre ante Chapecoense por una fecha más del Brasileirão. El equipo del peruano pudo conseguir la victoria en el Beira-Rio con gol de Rodrigo Lindoso a los 86 minutos, esto luego de un gol del cual participó el ‘Depredador’ pero que finalmente fue anulado por posición ilícita.

Tras ello, y como es un clásico del fútbol internacional, los futbolistas suelen intercambiar camisetas en señal de solidaridad y compañerismo. Sin embargo, no todos los futbolistas reaccionan igual y hay quienes prefieren no realizar el cambio y seguir con su destino.

Esto sucede comúnmente con el equipo que se quedó sin la victoria, pues claramente no tienen los mismos ánimos del cuadro vencedor y prefieren retirarse sin más. Este fue el caso de un futbolista del Chapecoense, quien no quiso intercambiar camisetas con Paolo Guerrero, sin embargo, este tuvo una reacción inolvidable. Aquí te contamos qué fue lo que sucedió, para no creerlo.

Paolo Guerrero y su magistral pase para el gol de Inter que fue anulado



Sucede que Paolo Guerrero y Márcio Araújo, quienes fueron compañeros y compartieron vestuarios en Flamengo, se saludaron al terminar el encuentro, sin imaginar lo que en breves momentos sucedería. Paolo Guerrero se quitó la camiseta para intercambiarla con él, pero este tuvo una reacción un tanto extraña.

El futbolista del Chapecoense, claramente incómodo luego de la derrota ante el Inter, decidió no quitarse la camiseta siguiendo su paso, pero no imaginó lo que Paolo Guerrero haría. De armas tomar.

El peruano no se quedó satisfecho con su respuesta, y digno de él decidió quitársela con sus propias manos. El futbolista de Chapecoense solo atinó a levantar las manos y dejar que Paolo Guerrero le quite su indumentaria.

Definitivamente un momento que difícilmente podrá ser borrado de la memoria de ambos jugadores y del público quien presenció la escena. Cabe recalcar que el video ya se viene convirtiendo en viral por medio de las redes sociales.

Paolo Guerrero: Excompañero no quiso intercambiar su camiseta con él y 'Depredador' se la quitó