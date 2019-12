Liverpool ganó 1-0 a Flamengo y es el nuevo campeón del Mundial de Clubes [RESUMEN]

Liverpool se coronó campeón del Mundial de Clubes 2019 tras vencer por la mínima diferencia a Flamengo: el cuadro dirigido por Jurgen Klopp sufrió para vencer a sus pares brasileños. Roberto Firmino apareció en la parte final del primer tiempo suplementario.

El vigente campeón de la Copa Libertadores vendió cara su derrota. Los pupilos de Jorge Jesus dominaron por un momento las acciones, sin embargo, se toparon con la grandeza de Alisson Becker.

Bruno Henrique, Gabriel Barbosa y Giorgian De Arrascaeta trataron de inquietar al guardameta de Liverpool, pero supo responder. A esto hay que agregarle que la zaga liderada por Virgil Van Dijk respondió a la altura correspondiente.

En cambio, el tridente de Liverpool terminó mellando la salida de Flamengo, que trató por todos los lados iniciar una ofensiva. Pablo Marí tuvo que apoyarse en Filipe Luis, mientras que Rodrigo Caio hizo lo propio en Rafinha.

El cotejo se mostró parejo por momentos, pero en los detalles se resolvió el título del Mundial de Clubes 2019. Roberto Firmino aprovecharía un contragolpe letal de Liverpool: recibió un excelente pase de Sadio Mané y así pudo vencer la resistencia de Diego Alves.

A pesar de que faltaba un tiempo extra más para complementarse el cotejo, Flamengo no llegó a encontrar la manera de vulnerar la valla defendida por Alisson Becker. Jurgen Klopp cierra, de manera excepcional, un año 2019 para los 'Reds'.

SEGUNDO TIEMPO EXTRA

120+2' Final del partido.

120' Cambio en Liverpool: deja la cancha Mohamed Salah para el ingreso de Shaquiri.

118' ¡UFFFFF! Lincoln se pierde el empate de Flamengo con un disparo frente a Alisson que se pierde por arriba del arco.

117' Origi pierde la pelota y causa el enojo de Klopp.

114' Alves salva el disparo de Arnold y evita la caída de su arco.

112' Tiro libre para Liverpool.

110' Alisson toma un centro desde la izquierda y tranquiliza a la defensa de Liverpool.

108' Van Dijk tiene que tirarse casi de cabeza para bloquear un remate de Lincoln que llevaba destino de gol.

Comienzan los últimos quince minutos.

PRIMER TIEMPO EXTRA

106' Tiro de esquina para Flamengo que busca el empate por todos los medios.

104' Tiro libre de peligro para Flamengo.

101' Cambio en Flamengo: deja la cancha Gerson para el ingreso de Lincoln.

100' ¡UFFFFF! Diego Alves salva la caída de su arco tras un gran remate de Van Dijk.

96' ¡GOOOOOOOOOOL DE LIVERPOOL! Firmino culmina un gran contragolpe para anotar el 1-0 sobre Flamengo por la final del Mundial de Clubes.

94' Gran jugada de Vitinho por la banda izquierda, llegó hasta la línea de fondo y sacó un centro que rechazó Van Dijk.

92' Gabriel Barbosa cae sobre el campo de juego y es atendido por el cuerpo médico de Flamengo.

91' Falta de Robertson en ataque.

¡Arrancan los primeros 15 minutos!

SEGUNDO TIEMPO

90+7' Final de los 90 minutos. Hay tiempo extra.

90+5' Liverpool se desespera con el árbitro.

90+4' El árbitro anula el penal tras revisar el VAR.

90+1' El árbitro acude al VAR para revisar la jugada.

90' Se añade un minuto más al encuentro.

90' Penal para Liverpool. Mané fue derribado por Rafinha y el juez del encuentro cobra penal.

88' Tarjeta amarilla para Vitinho quien cortó un contragolpe de Liverpool conducido por Keita.

85' ¡UFFFFF! Alves evita lo que iba a ser un golazo de Henderson tras un fuerte remate desde fuera del área.

84' Se reanuda el juego tras una falta sobre el portero Diego Alves.

81' Nuevo cambio en Flamengo: deja la cancha Everton para el ingreso de Diego.

80' Mané desbordó por la banda izquierda, sacó un centro que se paseó por el área de Flamengo y terminó en un remate de Arnold muy desviado.

78' Tiro de esquina para Liverpool que se acerca al primer gol.

75' Cambio en Flamengo. Deja la cancha Vitinho en reemplazo de De Arrascaeta.

74' Posición adelantada de Mohamed Salah.

72' Juego detenido tras un fuerte golpe contra Chamberlain.

70' Gran partido de Gerson en el mediocampo tras otra pelota quitada en un ataque de Liverpool.

68' Otro remate de Gabriel Barbosa quien tiró una chalaca tras un centro desde la izquierda. Se anima Flamengo.

66' Tiro de esquina para Flamengo tras un buena jugada de Gabriel Barbosa. El centrodelantero se viene ganando la vida contra los dos defensores de Liverpool.

63' Fuerte golpe sobre Filipe Luis por parte de uno de sus compañeros y el jugador tiene que ser atendido.

61' Todo Flamengo pide lateral, pero el juez indica que el saque de meta sea para Liverpool.

58' ¡UFFFFF! Salah partió solo contra el arco de Alves y sacó un fuerte remate que se perdió por arriba al saque de meta.

55' Gran contragolpe de Liverpool que estuvo a punto de marcar el primero tras una duda de Firmino.

54' Ahora fue Liverpool quien llegó con peligro tras un gran pase de Firminó que no pudo conectar Mané.

52' ¡UFFFFFF! Tapadón de Alisson que sacó un remate cruzado de Gabigol que tenía destino de arco. Se salvó Liverpool.

51' Falta de Everton en área de Liverpool que cobra el juez del encuentro.

50' Otra vez Firmino se saca su marca, se dio media vuelta y sacó un centro que sacó con lo justo Pablo Mari.

49' ¡UFFF! Otra más para Liverpool con un remate que pasó cerquita de la portería de Flamengo.

46' ¡UFFFFF! Palo de Liverpool. Firmino bajó un balón en el área y mando su disparo al palo del arco de Diego Alves.

¡Arranca la segunda parte!

PRIMER TIEMPO

45+1' Final de los primeros 45 minutos.

45' Se añade un minuto más a esta primera parte.

45' Tarjeta amarilla para Sadio Mané tras una fuerte falta contra Rafinha.

44' Peligro en área de Liverpool tras un mal pase hacia atrás que tuvo que rechazar Alisson con lo justo.

40' Falta en ataque de Liverpool. Tiro libre en salida para Flamengo.

39' Mané se sacó a Rafinha, intentó hacer lo mismo con Arao, pero fue derribado por el defensa rival y es tiro libre para Liverpool.

38' Flamengo replegado ante un Liverpool que juega con casi 10 jugadores en campo rival.

36' Salah desperdició una buena contra para el Liverpool con un mal pase hacia el medio.

33' Rafinha no logra llegar aun pase largo por la derecha que pudo terminar en un claro ataque para Flamengo.

31' ¡NOOOOOO! Gabigol tuvo la chance de rematar sobre el arco de Alisson, pero terminó desperdiciando esta oportunidad al pegarle con su pierna menos hábil.

28' Otra vez llega hasta línea de fondo Bruno Henrique quien sacó un centro que fue nuevamente rechazado por Van Dijk.

25' Tiro de esquina para Flamengo que se animó en estos últimos minutos.

22' Liverpool intenta bajarle el ritmo al partido ante el ímpetu de Flamengo.

20' Bruno Henrique llegó a toda velocidad por la banda derecha, sacó un centro que no pudo ser conectado por ninguno de sus compañeros. Buena llegada de Flamengo.

17' ¡UFFFF! De Arrascaeta saca un fuerte remate que tenía destino de gol y fue bloqueado por la defensa de Liverpool.

16' Fuerte falta de Keita en el mediocampo que es advertida por el juez del encuentro.

14' Tremendo pase por la banda derecha para Arnold quien no logró llegar a conectar el servicio. Saque de meta para Flamengo.

12' Falta en ataque de Flamengo. Pocas jugadas de gol hasta el momento.

11' Firmino cae sobre el área de Flamengo y los jugadores de Liverpool piden penal. El juez del encuentro dice que continúen las acciones.

9' Fuerte falta de Mané sobre Arao que cobra el juez del encuentro.

8' Gran recuperación de Henderson en el medio quién tocó rápido para Firmino que fue bien marcado por Pablo Mari.

6' Buen pase largo para Gabigol quien llegó por la derecha para sacar un centro que fue rechazado por Van Dijk.

5' Flamengo no logra salir de la presión de Liverpool que presiona desde el inicio.

4' ¡UFFFF! Nueva llegada clara de Liverpool. Esta vez fue Keita con un remate de fuera del área que pasó cerquita del arco rival.

3' Pase largo de Gerson para Bruno Henrique que controla sin problemas la defensa de Liverpool.

1' ¡UFFFFF! Firmino se come el 1-0 de Liverpool debajo del arco de Flamengo con un remate que se pierde por encima del arco rival.

¡Arranca el encuentro!

Salen los equipos la campo de juego.

Cabe señalar que ambos equipos se enfrentaron en la final Intercontinental en 1981 donde Flamengo goleó a Liverpool por 3-0.

Muchos hinchas de Flamengo a las afueras del estadio de esta final del Mundial del clubes.

Mientras que Liverpool venció en la final de la Champions League a Tottenham con lo que consiguió su boleto a este certamen.

Como se recuerda, Flamengo disputa este torneo como el campeón de la Copa Libertadores donde derrotó a River Plate.

De igual manera Flamengo también entra en calor a pocos minutos del arranque del encuentro.

Liverpool comienza con el calentamiento respectivo.

Van quedando listos los equipos para saltar al campo de juego.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Sadio Mané.

🔴 #ClubWC final team news 🔴



How we line-up this evening 👊