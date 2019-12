Liverpool vs Flamengo [EN VIVO] por el título del Mundial de Clubes 2019 [Guía TV]

Liverpool vs Flamengo EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Este sábado 21 diciembre del 2019 se juega el final del Mundial de Clubes. Este partido está pactado para las 12:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Internacional Jalifa de Doha, Qatar. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.pe.

Liverpool y Flamengo se enfrentan por el título del Mundial de clubes 2019. Los 'Reds' son los favoritos para quedarse con la victoria. El equipo de Mohamed Salah quiere regalar una alegría a sus hinchas.

Para este duelo, Jürgen Klopp apostará por sus mejores piezas. El estratega alemán sabe que no se puede confiar y desde el inició intentará plasmar su idea de juego para quedarse con la victoria.

Ganar la Champions League le permitió a Klopp renovar con Liverpool hasta el 2024. "Siempre habrá cambios para mejorar. Lo que yo quiero hacer con mi trabajo es que cuando venga otro a cambiar cosas se acuerde y diga ‘oh, pero Klopp habría hecho las cosas de esta manera”, indicó el entrenador.

Para Liverpool, la final del Mundial de Clubes 2019 es una oportunidad para coronarse por primera vez como monarcas del planeta. Y es que el seis veces monarca de Europa perdió las tres finales que jugó (dos Intercontinentales y un Mundial de Clubes) mientras los dos restantes se negaron a jugar.

Flamengo, el campeón de la Copa Libertadores, quiere regalar a sus hinchas el título del Mundial de Clubes para consolidar una temporada de ensueño. El 'Mengao' fue de menos a más y con Jorge Jesús consolido una idea de juego.

Liverpool es favorito, pero en una final nada está dicho y Flamengo quiere dar el golpe en Doha tal cual en Tokio hace 38 años. La única certeza es que promesa de buen fútbol hay de sobra.

Está chegando o grande dia, Nação! A final do Mundial de Clubes será disputada amanhã e o Mais Querido realizou o último treino nesta sexta-feira, em Doha. Confira tudo sobre este momento histórico na FLA TV: https://t.co/6nr9O4ghX3 pic.twitter.com/mSSydr2NOo — Flamengo (@Flamengo) December 20, 2019

Liverpool vs Flamengo EN VIVO | Alineaciones probables

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Keita, Oxlade-Chamberlain (Wijnaldum), Mané, Firmino, Salah.

Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luis, Willian Arao, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol.

Dónde ver Liverpool vs Flamengo EN VIVO por Mundial de Clubes 2019

Argentina: TNT Sports

Bélgica: Ketnet, Sporza Live, Canvas

Brasil: SporTV

Canadá: TSN GO, TSN5

Chile: CDF HD

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

El Salvador: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Alemania: ORF TV Live, DAZN, ORF Sport Plus

Internacional: Eurovision Sports

México: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Países Bajos: Ketnet, Canvas

Panamá: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Polonia: TVP Sport Live Streaming, TVP Sport

Portugal: RTP Play, RTP 1

Rusia: Матч! Футбол 2

España: DAZN

Suiza: DAZN, RTS Sport

Reino Unido: BBC Sport Live, BBC iPlayer

Estados Unidos: Foxsports.com, FOX Deportes, Fox Sports 2

Venezuela: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

A qué hora juegan Liverpool vs Flamengo EN VIVO por Mundial de Clubes 2019

Perú: 12.30 p.m.

México (Centro): 11.30 a.m.

México (Pacífico, Sonora): 10.30 a.m.

México (Noroeste): 9.30 a.m.

Ecuador: 12.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 a.m.

Estados Unidos (Texas): 12.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 1.30 p.m.

Colombia: 12.30 p.m.

Argentina: 2.30 p.m.

España: 6.30 p.m.

España (Islas Canarias): 5.30 p.m.

Uruguay: 2.30 p.m.

Paraguay: 2.30 p.m.

Chile: 1.30 p.m.

Brasil: 2.30 p.m.

Bolivia: 1.30 p.m.

Venezuela: 1.30 p.m.

Canadá: 12.30 p.m.

Costa Rica: 11.30 a.m.

Guatemala: 11.30 a.m.

Honduras: 11.30 a.m.

El Salvador: 11.30 a.m.

Puerto Rico: 1.30 p.m.

República Dominicana: 1.30 p.m.

Panamá: 1.30 p.m.

Italia: 6.30 p.m.

Francia: 6.30 p.m.

Alemania: 6.30 p.m.

Portugal: 5.30 p.m.

Holanda: 6.30 p.m.

Inglaterra: 5.30 p.m.

Liverpool vs Flamengo EN VIVO por Internet: ¿Dónde seguir ONLINE y EN DIRECTO el partido?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs Flamengo, Líbero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.