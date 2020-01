Dudamel tras dejar la Selección de Venezuela es anunciado como el nuevo DT del Atlético Mineiro [FOTO]

Rafael Dudamel fue anunciado este sábado como el nuevo entrenador del Atlético Mineiro hasta finales del 2021, tras la salida de Vágner Mancini en diciembre del 2019. El estratega venezolano renunció a su cargo como técnico de la selección país hace tan solo unos días.

🇻🇪 ¡Bienvenido, Dudamel!



✍🏾 Rafael Dudamel é o novo comandante alvinegro! Com trabalho de excelência à frente da Seleção Venezuelana, tanto na principal quanto nas categorias de base, o treinador elevou o patamar do futebol de seu país. Ele assina com o #Galo até o fim de 2021. pic.twitter.com/SI3S9sBePT