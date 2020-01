Esto pensaba Quique Setién de Messi hace un par de meses atrás

Solo es cuestión de horas para que el Barcelona haga oficial a Quique Setién como nuevo técnico catalán, tras la destitución de Ernesto Valverde. Hay acuerdo de palabra y solo faltan finiquitar detalles para que aterrice en el Camp Nou.

Hace un par de meses atrás, Setién sorprendió a propios y extraños al referirse a la actuación que tuvo Lionel Messi, a quien lo podría dirigir. Estas 'declas' vuelven a tener fuerza a solo horas de su oficialización en el banquillo 'blaugrana'.

Quique Setién aún no asume el buzo del Barcelona, pero ya viene siendo noticia. Principalmente por las declaraciones que tuvo en marzo de 2019, cuando el Real Betis — equipo al cual dirigía por aquel entonces— se enfrentó al conjunto catalán.

El Betis recibió la visita de Barcelona por la fecha 28 de la Liga Santander. El conjunto 'azulgrana' se llevó los tres puntos al imponerse 4-1 con una gran actuación de Messi, quien anotó un hat-trick y fue la figura del encuentro.

En aquella oportunidad, Setién compareció antes los medios y aseguró que el astro rosarino es un fuera de serie y dejó entrever que sería un honor algún día poder dirigirlo. Ese sueño está cerca de concretarse.

"He visto a grandísimos jugadores hacer cosas maravillosas, pero con la continuidad y el desequilibrio que ha manifestado este jugador en los 14 años en activo, yo creo que ningún jugador. No sé si Pelé en su época tuvo la continuidad de este jugador. No sé cuántos hat-tricks ha hecho, es un lujo coincidir con él, viéndole cada domingo hace 14 años", agregó.

