Peter Shilton sobre Diego Maradona: "Es un tramposo, no lo respeto como futbolista y nunca lo haré"

Una de las razones por las que se recuerda a Diego Armando Maradona es aquel gol polémico denominado la 'Mano de Dios'. Luego de 33 años, el portero inglés al que le convirtieron dicho tanto, Peter Shilton, criticó duramente al 'Pelusa'.

La conquista sucedió en los cuartos de final de México 1986, cuando Argentina se impuso 2-1 a Inglaterra. El segundo gol de los 'che' también lo hizo Diego, el mismo que es recordado como el mejor gol de la historia de los Mundiales.

Shilton cree que el otrora 'Pibe de Oro' es un "tramposo" y que considera una lástima que aquel cotejo se recuerde por esa polémica jugada.

"Ese partido se recuerda por las razones equivocadas. Hice todo lo que pude y la famosa foto muestra que estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Es por eso que lo golpeó con la mano. Siempre hay personas que dicen: 'Oh, él te superó'. No me superó. Él hizo trampa", contó

El británico cree que no solo se perjudicó a él sino a toda la Selección de Inglaterra que tenía aspiraciones de título en ese torneo. Además, aplaudió la utilización del VAR en la élite del fútbol.

"No soy solo yo. Todo el equipo de Inglaterra sufrió porque Maradona hizo trampa. La gente se queja sobre la aplicación del VAR en estos días, pero habría sido brillante para nosotros en ese caso. Lo admitió de forma indirecta, diciendo que era la Mano de Dios. Pero no se disculpó ni mostró ningún remordimiento", agregó.

Finalmente, también reprochó que Maradona no se haya excusado tras aquella acción, como sí lo hicieron otros jugadores cuando se beneficiaron de una acción ilícita.

"He visto a otros jugadores hacer trampa, admitirlo y disculparse. Pero su actitud explica por qué hay animosidad. Así como Maradona no se disculpará, yo no le daré la mano ni lo reconoceré. Siempre digo que es el mejor jugador de la historia, pero no lo respeto como deportista y nunca lo haré", culminó.

EL DATO

Maradona fue elegido el mejor jugador de aquel Mundial, en el que Argentina conquistó su segunda estrella.