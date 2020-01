Perú vs Uruguay EN VIVO vía América TV: fecha 4 del Torneo Preolímpico [GUÍA TV]

Perú vs Uruguay EN VIVO vía América TV | este martes 28 de enero desde las 6:00 p.m. (hora peruana) desde el Estadio Centenario de Armenia por la fecha 4 del Grupo B en el Preolímpico 2020. El encuentro también será transmitido por Directv Sports y Directv Play. Además, podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

La Selección Peruana Sub-23 llega en un gran momento, luego del infartante triunfo por 3-2 sobre su similar de Paraguay. El resultado, viniendo desde atrás, dejó más que motivado al equipo que dirige Nolberto Solano, además que mantiene toda viva la posibilidad de avanzar al cuadrangular final del Torneo Preolímpico en Colombia. Depende de hoy.

Nuestra @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪 entrenó en la Corporación Bolo Club de Armenia y quedó lista para enfrentar a Uruguay 🇺🇾 mañana desde las 18:00 horas por el Torneo Preolímpico.#PerúSub23 🙌#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/N5DelWqfoR — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 27, 2020

Y es que, el Grupo B quedó, la bicolor y Uruguay Sub-23 suman tres puntos, por lo que una victoria de cualquiera ahora será vital. No obstante, existe un detalle determinante para la definición del grupo, que inclina la balanza a favor de Perú: los charrúas ya no tienen más partidos por delante, pues descasarán en la última jornada. Sin duda, fue doloroso el 3-2 sufrido ante Bolivia.

La blanquirroja podría sacar un empate, esperar el resultado de Bolivia (que enfrenta al líder Brasil) para ver con que contexto llega a su última presentación. Aunque, es obvio, que saldrán en busca de la victoria y habrían algunos cambios que realizará Ñol Solano. La inclusión de Sebastián Gonzales Zela por Christopher Olivares será la novedad.

El delantero de Alianza Lima respondió con gol con solo segundos en la cancha y su estilo de juego parece ir mejor acoplado con lo que intenta la Selección Peruana en el Preolímpico. En más, Jairo Concha peleará hasta el último instante para quitarle el lugar a Yuriel Celi, pues demostró que es mejor socio para la ofensiva. La dura defensa de Uruguay podría sufrir en ese sentido.

⚽️ La Celeste enfrentará a @SeleccionPeru, mañana a las 20 h (Uy), en el estadio Centenario de Armenia.#Preolímpico2020 pic.twitter.com/oYxI1Gh1UH — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 28, 2020

Perú vs Uruguay EN VIVO: Posibles alineaciones

XI Perú: R. Solis; E. Caballero, M. López, G. Chávez, K. Aguilar, A. Fuentes, L. Carranza, J. Pretell, Y. Celi, S. Gonzáles, F. Pacheco.

XI Uruguay: De Arruabarrena; S. Bueno, J. Rodríguez, M. Labarda, F. Waller, J. Piquerez, M. Ugarte, M. Araujo, D. Rossi, F. Viñas .

¿En qué canales VER Perú vs Uruguay Sub-23 EN VIVO por el Preolímpico Colombia?

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Interior

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV 2

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: Teleamazonas, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Bet365

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TV

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

A qué hora juegan Perú vs Uruguay EN VIVO por la Preolímpico Colombia

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

México (Noroeste): 3.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

España: 12.00 a.m.

España (Islas Canarias): 11.00 a.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Brasil: 8.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Italia: 12.00 a.m.

Francia: 12.00 a.m.

Alemania: 12.00 a.m.

Portugal: 11.00 a.m.

Holanda: 12.00 a.m.

Inglaterra: 11.00 a.m.

Perú vs Uruguay EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Perú vs Uruguay, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.