Diego Maradona proyecta su retiro profesional: "Son mis últimos años en el fútbol"

Pocas personas son tan amadas y a la vez tan polémicas dentro de un ámbito como lo es Diego Maradona en el mundo del fútbol. El argentino ha tenido una vida llena de momentos controversiales. Sin embargo, el “Pelusa” siempre ha tratado de ignorar las polémicas y se centra en sí mismo, por lo cual hoy se concentra en liderar a Gimnasia La Plata.

Hoy en día vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras especularse que saldría de Gimnasia. El ex futbolista llegó al club argentino el pasado septiembre con el objetivo de salvarlo de la baja, en un momento en el que el equipo cruzaba una mala racha y no se alejaba de los últimos peldaños de la Superliga Argentina. Sin embargo, desde su arribo, prometió sacar al club del mal momento.

Sin embargo, días después sucedió algo inesperado, Maradona renunciaba a su cargo como entrenador por motivos de la directiva. Lo que ocurría era que el ex Nápoles quería unidad en el equipo, tanto en sus jugadores como a nivel general en la dirigencia, y esto no estaba ocurriendo. Gabriel Pellegrino, presidente del club, no quería postular al cargo en las elecciones para decidir, en aquel entonces, quien sería el mandamás de Gimnasia. Por lo que Maradona exigía que se postule al cargo o renunciaba.

Tras 48 horas, Diego volvió a tomar el cargo, pues Pellegrino postuló y ganó las elecciones. "Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Quiero agradecerles a los hinchas del Lobo, y a los jugadores, porque entre todos nosotros conseguimos finalmente la unidad política del club”, declaró en aquel momento Maradona.

Ese episodio ocurrió hace meses, desde ahí, la situación del club no ha mejorado mucho y Maradona se ha visto envuelto en algunos casos polémicos. Desde aquel 1991, cuando al argentino le encontraron positivo en cocaína el control de antidopaje, la vida del ex futbolista iba en subidas y bajadas como un electrocardiograma. Sin embargo, últimamente ha sido criticado tras su ya conocida amistad con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sobre todo por apoyar el régimen venezolano.

A raíz de eso Diego se le ha vinculado con la selección venezolana, pues el conjunto vinotinto a poco de que comiencen las eliminatorias continúa sin director técnico. Entonces con la buena relación entre el presidente y el entrenador argentino se comenzó a especular que Maradona podría tomar el cargo. La noticia viaje de Venezuela a Argentina, para ser más específicos a La Plata, donde los hinchas del “Lobo”, como le dicen a Gimnasia, comenzaron a reaccionar indignados pues Maradona tiene el deber de salvar al club del descenso.

Felizmente, para bien de la historia, Maradona en una entrevista con Fox Sports, ha desmentido esa conexión y se desvinculó totalmente de la selección venezolana. El “10”, volvió de Venezuela la semana pasada para el duelo ante Vélez Sarsfield y obtuvo un empate. “Yo le prometí a los jugadores que iba a volver, no a los directivos. Yo hice una promesa con ellos y volví”, dijo Maradona en la entrevista.

HURACÁN Y SU HOMENAJE A MARADONA#SuperligaxFOX | Los hinchas del Globo desplegaron una bandera con la imagen del Diego. pic.twitter.com/66PhECi8vV — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 1, 2020

Maradona y sus últimos años en el fútbol

Pero sin duda su revelación que más revuelo ha dado, es el hecho de que puede ser el final de la carrera deportiva de Diego Maradona, después de una vida de altibajos, el “Pelusa” cree que ya es momento de retirarse. “Son mis últimos años en el fútbol y los quiero disfrutar al máximo”, señaló el argentino.

Ante esto, mucho se va a especular el motivo por el cual pueda renunciar el estratega argentino. Pero lo cierto es que hoy se enfrentarán Gimnasia y Huracán, el segundo cuadro marcha peor que el de Maradona, y es una gran oportunidad para conseguir tres puntos que pueden ser de oro. Además, Diego vuelve a tener una oportunidad más en el fútbol y como el mismo ha dicho, debe disfrutar sus últimos años como entrenador.