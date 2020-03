Jorge Sampaoli es el principal candidato para llegar al Atlético Mineiro

El ex entrenador de Santos, Jorge Sampaoli, pegaría la vuelta al Brasileirao. Sucede que la directiva de Atlético Mineiro lo tiene como máxima prioridad para reemplazar a Rafael Dudamel, quien fue despedido tras acumular una serie de malos resultados.

Según la información de Rádio Itatiaia, el 'Hombrecito' ya negocia con la referida institución y el hecho estaría por finiquitarse en las próximas dos horas. La buena imagen que dejó con el ex club de Christian Cueva es muy valorado en Atlético Mineiro.

Como se recuerda, la citada institución contrató los servicios de Rafael Dudamel hace dos meses aproximadamente. Su resaltante labor al mando de la selección de Venezuela, entorno a la reingenería de futbolistas y planteamiento de juego, sedujo a los directivos brasileños.

No obstante, ello no pudo ser reeditado. Dudamel dirigió apenas 10 partidos con Atlético Mineiro y sumó cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Las eliminaciones en la Copa do Brasil (a cargo del humilde Afogados) y de la Copa Sudamericana, colmaron la paciencia de la dirigencia.

Jorge Sampaoli volvería a la actividad

Jorge Sampaoli tendría una nueva oportunidad en el Brasileirao tras su salida de Santos FC el pasado 11 de diciembre de 2019. El inicio exponencial permitía que se sueñe con la obtención del campeonato local, sin embargo, el arrollador momento de Flamengo le quitó la posibilidad.

El 'Hombrecito' tuvo un fuerte encuentro con Christian Cueva quien fue apartado del plantel de Santos FC por temas extrafutbolisticos. 'Aladino' decidió marcharse hacia la Liga MX: se enroló a las filas del Pachuca y en donde viene obteniendo minutos.