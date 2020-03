Samuel Eto'o casi se quiebra al enviar un saludo a Ronaldinho por su cumpleaños [VIDEO]

Ronaldinho, catalogado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, apaga hoy 40 velitas en medio de una depresión al estar encarcelado en Paraguay, lejos de su tierra natal y de su familia.

Pese al infierno que vive el exjugador de Barcelona, la sonrisa no se la va a 'Dinho', quien viene recibiendo cientos de mensajes de cumpleaños por un onomástico más. Samuel Eto'o fue el último en sumarse a la cadena de saludos.

Ronaldinho, Samuel Eto'o y un juvenil Lionel Messi conformaron uno de los tridentes más temibles en la historia del Barcelona. 'Dinho' se encargaba de la magia en el cuadro equipo, mientras que el camerunés era el hombre gol. 'La Pulga', a su vez, se hacía un nombre en el balompié europeo.

Hace 15 años nadie imaginaba que 'Dinho' iba a pasar su cumpleaños número 40 en una cárcel en Paraguay, pero ello no es motivo para que se le vaya la sonrisa. Todo lo contrario, el brasileño viene recibiendo el cariño de propios y extraños. Ya lo hicieron Ronaldo 'El Fenómeo', Deco, Rivaldo y ahora le tocó el turno a Eto'o.

Samuel Eto'o, de 39 abriles, usó sus redes sociales para enviarle un saludo de cumpleaños y de paso fuerzas por el momento que atraviesa su excompañero 'culé', quien ya lleva más de 10 días preso en una cárcel en Paraguay.

"Hola hermano, no tengo palabras. No sé ni qué decir, estamos hablando a ver cómo te podemos animar. Mi hermano, mi amigo, no me puedo imaginar lo que estás pasando. Solo te pido que tengas fuerzas y que reces mucho. Espero que todo esto se vaya a solucionar muy pronto, porque eres una buena persona", dijo.

EL DATO:

Ronaldinho no ganó ningún título con el AC Milan.