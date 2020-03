Ronaldinho cumple 40 años en una cárcel paraguaya y con depresión

Un cumpleaños que no olvidará. Ronaldinho llegó este sábado a los 40 años, pero dentro de la Agrupación Especializada en Asunción, donde está detenido hace dos semanas junto con su hermano Roberto de Assís al haber ingresado a Paraguay con documentos falsificados.

La prensa paraguaya señaló que el exfubtolista está triste y deprimido por la situación. Debido a la pandemia del coronavirus, las únicas personas que entran a verlo son los abogados. El campeón mundial juega al futbol sala prácticamente todas las tardes.

A pesar de la incómoda situación, los reclusos planean organizar un asado este sábado para celebrar el cumpleaños de Ronaldinho Gaúcho, según contó el director del penal de máxima seguridad.

En las últimas horas, el ex futbolista Fernando Lugo fue a visitarlo y confesó: "Estuve hablando tres horas con él. Lo ví un poco desanimado pero siempre sonriendo. Él está muy bien, no le falta nada ahí. No está encerrado y siempre está fuera compartiendo momentos con los muchachos. Él es un tipo muy humilde".

El ex futbolista presentó tres apelaciones de anulación, todas denegadas. La idea de sus abogados es pasar a prisión domiciliaria o, incluso, quedar en libertad, mientras que la investigación sigue su curso.