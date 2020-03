Claudio Pizarro fue calificado como ídolo por Werder Bremen en 'top four'

Las redes sociales se han vuelto el principal auxilio, así como principal medio, para manifestarse. Lo hacen las personas naturales así como las corporativas. Este fue el caso del Werder Bremen, quien a través de su cuenta de Twitter envió un curioso mensaje.

Sucede que la cuenta de la institución alemana intercambió 'tweets' con su par de Arsenal. El cuadro 'Gunner' nominó a los 'Lagartos' para que puedan mencionar a sus cuatro ídolos durante esta época de confinamiento a causa del coronavirus: en ella fue incluido Claudio Pizarro.

"Hola Arsenal. Gracias por la nominación. Esperamos que esté bien y que se mantenga seguro en Londres. Aquí están nuestros cuatro ídolos: Mertesacker (que también fue jugador de Arsenal), Diego, Schaaf y Pizarro. Nosotros nominamos a St. Pauli, Mónaco, Everton y PSV".

Hi @Arsenal 👋



Thanks for the nomination! We hope you are all well and staying safe over in London 🙏🇬🇧



Here are our 4 idols:



Mertesacker (😉)

Diego

Schaaf

Pizarro



We nominate: @fcstpauli_EN, @AS_Monaco_EN, @Everton & @PSV https://t.co/tApWhQ0I55