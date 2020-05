Lucas Vázquez pide la vuelta del fútbol: "Por dos horas no se pensaría en el virus"

Los futbolistas quieren volver a jugar siempre y cuando se garanticen las medidas sanitarias necesarias contra el coronavirus. Uno de ellos es Lucas Vázquez, quien se refirió a este punto en particular desde su domicilio en España.

"Sobre todo hay que ser responsables, si podemos jugar con las medidas de seguridad necesarias, nos encantaría acabar la temporada. Sería bueno para la gente, para la sociedad, durante dos horas no tienes que pensar en el virus. El fútbol trae felicidad", comenzó diciendo el extremo para ‘The Guardian’.

Consultado por la rebaja salarial aplicada a toda la plantilla del Real Madrid, dijo que fue una decisión consensuada. "Ramos es el capitán, primero le hablaron a él y él nos lo contó a nosotros. Tuvimos una reunión, hablamos, lo evaluamos y discutimos qué era lo mejor para todos. No teníamos ninguna duda de qué teníamos que hacer. El Madrid es un club grande con muchos empleados, somos como una gran familia. Hicimos lo correcto sin dudar. Ahora queremos jugar, si se puede", recordó.

Por otro lado, Lucas Vázquez afirmó que no tiene ningún problema en jugar en el Estadio Di Stéfano cuando se reanude La Liga. "El campo tiene el mismo tamaño que el Bernabéu así que no sería una locura. He jugado a puerta cerrada y es extraño, te puedes comunicar y lo escuchas todo. A veces si el entrenador está en una banda y tú en la otra te tiene que hablar con gestos, siempre puedes culpar al ruido cuando no sabes lo que dice, pero si el campo está vacío no", señaló.

El medio inglés también le recordó el penal ejecutado ante Atlético Madrid en la final de Champions League de Milán.

"No me estaba cagando encima, creo que porque realmente no sabía cuánto estaba en juego. La gente me pregunta por qué tiré y digo que por qué no iba a tirar, estaba convencido de que lo marcaría. Desde el centro del campo iba pensando 'mételo, mételo'. Le pegué duro y esperé que entrase. He ganado tres Champions y una Liga, suena increíble y me encantaría volver a hacerlo", confesó.

EL DATO

Lucas Vázquez aseguró que le atrae mucho la Premier League de Inglaterra, aunque su deseo es retirarse en Real Madrid.