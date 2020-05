Luis Figo contó por qué dejó el Barcelona para irse al Real Madrid [VIDEO]

Real Madrid y Barcelona disputan, tal vez, el clásico más importante del mundo. Y es que cuando ambas escuadras se ven las caras, el mundo del fútbol se paraliza ya que, dentro de sus planteles, tienen a los mejores jugadores.

Sin embargo, la historia dice que ha habido casos en los que jugadores que estuvieron en el Barcelona, pasaron al Real Madrid y viceversa. Tal y como ocurrió en el año 2000, cuando Luis Figo sorprendió al mundo entero al aceptar el proyecto que tenía en mente un joven Florentino Pérez.

Mucho se habló de la decisión que tomó el luso. Luego de cinco temporadas con el Barcelona, se fue a la vereda de al frente por lo que su accionar fue catalogado como traición en Cataluña.

Ahora último, Luis Figo sostuvo una amena charla con Fabio Cannavaro de manera virtual y recordó aquel episodio que es uno de los más recordados en España.

“Fue una decisión importante y difícil, porque cambié de una ciudad que me daba mucho y donde estaba bien; pero cuando no sientes que eres reconocido por lo que estás haciendo, si tienes una propuesta de otro club lo piensas”, comenzó diciendo el también ex jugador de la Selección de Portugal.

Luego, Figo agregó lo siguiente: “Los grandes clubes del mundo son parecidos, la diferencia principal es la gente que forma la sociedad, porque yo llegué a Madrid con un cambio importante en la presidencia y al inicio no fue fácil. Era todo nuevo para mí, pero la integración fue buena y con la ayuda de todo el mundo me adapté bastante bien”.

Por último, Cannavaro le confesó a Luis Figo que lo veía como el próximo presidente de la UEFA. El luso no descartó la idea, aunque de momento dijo que está “feliz” con el trabajo de embajador que viene desempeñando de cara a la próxima Eurocopa.