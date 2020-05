Miguel Trauco: "Gabigol me confesó que su ídolo era Paolo Guerrero"

El talento de Paolo Guerrero genera admiración en hinchas, periodistas y hasta de reconocidos futbolistas. Uno de ellos es Gabigol, la gran figura de Flamengo y que quiso valerse de la amistad de Miguel Trauco con su compatriota para quedarse con un recuerdo de su ídolo.

“Gabigol es hincha de Paolo Guerrero. Incluso, me confesó que quería su camiseta y siempre me decía que es su ídolo", reveló el lateral del Saint-Etienne en una entrevista con '7novenos'.

Ahora bien, pese al pedido de Gabriel Barbosa, Miguel Trauco reveló que hizo caso omiso al pedido de su compañero y al final se quedó con la camiseta del "9" del Internacional.

"Gabi recién está comenzando mientras Paolo tiene más experiencia. Es uno de los mejores delanteros de Sudamérica", justificó Trauco sobre su elección del "9" peruano como mejor delantero que el de Flamengo.

Siguiendo con Paolo Guerrero, el lateral de la Selección Peruana reveló que era no supo cómo reaccionar cuando le tocó concentrar con él en sus inicios en Flamengo.

"Era tanto el respeto por él que no le decía ni una palabra por respeto a él. No quería incomodarlo. Me costó bastante agarrar confianza con él", puntualizó.

Las palabras de Gabigol

En la previa del duelo Flamengo-Inter por la Copa Libertadores 2019, el atacante brasileño expresó su admiración por el máximo goleador histórico de la Selección Peruana. "Siempre tuve ganas de jugar al lado de Guerrero, no en contra", precisó.