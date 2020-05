Newcastle quiere dar el golpe e intentará fichar a Gareth Bale

La relación de Gareth Bale con el Real Madrid no es la mejor. Zidane dejó en claro que el jugador no forma parte de su proyecto deportivo y lo mejor es buscar un nuevo equipo. El capitán de la Selección de Gales no quiere abandonar a los blancos y señaló que se quedará.

Ofertas llegaron por Bale, pero la diferencia económica impidió que las conversaciones continúen. Newcastle viene preparando un ambicioso plan para fortalecer su equipo y quiere dar el golpe en el próximo mercado de verano.

Según informó el diario Marca, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, que lidera el príncipe heredero Mohamed bin Salman, nuevo dueño de Newcastle, quiere contratar a Gareth Bale y estaría dispuesto a pagar una importante suma de dinero.

"Con dinero para gastar en fichajes (los activos personales de Mohamed bin Salman superan los 8.000 millones de euros y los del fondo los ¡¡¡300.000 millones!!!), Gareth Bale se ha convertido en uno de los objetivos de este multimillonario para dar el pistoletazo de salida a su proyecto ganador", informó el medio.

La operación no sería tan sencillo. Gareth Bale no quiere dejar Madrid. Su familia está perfectamente instalada en la capital española y el jugador no quiere sacrificar la comodidad de sus seres queridos.

"Pese a que lleva tres años sin jugar con regularidad, Bale se aferra a su contrato con el Madrid, con duración hasta el 30 de junio de 2022. ¿Y cómo se puede convencer al jugador? Con una ficha que, por lo menos, le iguala lo que ahora mismo percibe en el Real Madrid", agregaron.