¿Diego Maradona o Juan Román Riquelme? Ex futbolista de Boca Juniors elige al máximo ídolo del club

Elegante, prolijo, de tranco largo y con presencia importante. Claudio Marangoni fue un número cinco maravilloso que se coronó campeón con Boca Juniors de la Supercopa del año 1989.

Por esta razón el ex futbolista "xeneixe" cada vez que habla de Boca Juniors su palabra es autorizada y bien recibida por los hinchas. En esta ocasión Marangoni eligió a Diego Armando Maradona como ídolo de la institución antes que a Juan Román Riquelme.

"Maradona es el ídolo máximo de Boca Juniors”, aseguró en diálogo con el programa radial "Boca de Selección" que conduce Daniel Mollo.

Acto seguido, Marangoni también elogió a Juan Román Riquelme. “La figura de Román es enorme, su presencia en el palco condiciona a los jugadores. Fue un gran acierto suyo ir a buscar a un técnico sabio y preparado como Russo”, explicó.

En otro momento el ex volante definió al Boca Juniors de Miguel Ángel Russo: “Es un equipo que ataca y a mí no me gustan los equipos defensivos. Fijate como pagó Alfaro parar el equipo tan atrás”, remarcó.

Finalmente, Marangoni dejó sus sensaciones sobre Carlos Tévez: "La gente fue un poco injusta con él. Es un jugador con una trayectoria impresionante. Lo demostró en todos lados, fue figura en Brasil y en Inglaterra donde te aseguro que para un argentino no es fácil jugar", concluyó.