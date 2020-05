Ryan Giggs: "Beckham discutía todas las semanas y debía irse al Madrid".

La partida de David Beckham, emblema del Manchester United, al Real Madrid en el 2003 fue considerado uno de los traspasos más importantes del conjunto merengue de la pasada década. Sin embargo, lo que pocos saben fueron las causas que habrían originado su salida.

Ryan Giggs, ex figura del cuadro inglés, señaló que "Becks" no la pasaba del todo bien con algunos integrantes del plantel. "Lo de Beckham estaba siendo ya demasiado. Discutía todas las semanas y al final solo quedaba una solución, que se fuera", declaró el galés para 'BeIN Sports'.

El ex centrocampista también destacó la capacidad de Sir Alex Ferguson para manejar a los complicados jugadores que conformaban el plantel. "Yo mismo me enfadé con él muchas veces. Hasta seis y siete veces me suspendieron el sueldo por discusiones con Ferguson".

Giggs consideraba difícil digerir las críticas que realizaba el estratega sobre el desempeño del jugador, sin embargo, el legendario técnico de los "Diablos Rojos" transmitió a los futbolistas el respaldo que tenía hacia ellos.

"No siempre es fácil escuchar que no has hecho nada en un partido. Luego, él me acababa demostrando que era importante para él y para el club, pero seguía multándome para demostrar su autoridad", finalizó el ex Manchester United.

David Beckham defendió los colores del Real Madrid desde la campaña 2003-2004 hasta el 2006-2007, donde consiguió 1 Liga y 1 Supercopa de España. Posteriormente, el ex jugador inglés fichó por Los Angeles Galaxy.