Médico que salvó la vida de Maradona: "Me dijeron que estaba dormido, pero estaba en coma"

Jorge Romero fue el médico que le salvó la vida a Diego Armando Maradona a inicios del año 2000. Era enero y todos celebraban la llegada del nuevo milenio, sin embargo, el otrora capitán de la selección argentina se había excedido.

Maradona estuvo muy cerca de fallecer en Uruguay. Su adicción a las drogas alcanzó su pico más alto en el país 'oriental' y una llamada telefónica marcó su futuro: creían que dormía, pero verdaderamente se encontraba en coma.

"Me llamó Guillermo Coppola y me dijo: 'Estoy con Diego Maradona, que duerme hace dos días. No logramos que se despierte'. 'Pero si está durmiendo hace dos días no está durmiendo, está en coma', le contesté". declaró Romero a Teleshow.

El galeno, quien recordó el hecho luego de 20 años con el motivo del rodaje 'Sueño Bendito', serie de Amazon que narrará la vida de Diego Armando Maradona, refirió que dormía en el piso del Policlínico donde laboraba y que esperaba acumular horas así verse beneficiado económicamente.

"Dormía en el piso del Policlínico, era mi primera semana allí y esperaba trabajar muchas horas para sumar dinero y poder alquilarme algo. Coppola me dijo que fuera para allá (donde se encontraba Diego Maradona) con la mayor cautela posible. A los diez segundos de entrar, me encontré con situaciones raras. Se notaba que Diego no había estado ahí, sino que lo habían puesto antes de que yo llegara", acotó.

"Revisé a Diego. Tenía una crisis hipertensiva y una arritmia ventricular. Además, dejaba de respirar durante lapsos de cinco o seis segundos. Estaba muy grave en serio. ¡Se estaba muriendo!". detalló Romero.

"Yo no podía creer lo que estaba pasando. Habitualmente, en circunstancias así, hago firmar un papel que dice que se hacen cargo y me voy. Pero pensé que los medios titularían: 'Maradona fallece por joven médico…'. Y entonces me quedé", enfatiza.

A medida que pasaban las horas, la situación tomó su color más gris. "Diego estaba inconsciente, muriéndose, y Coppola nos tuvo 15 minutos parados en una estación de servicio. Cuando llegamos al sanatorio, todos estaban esperando con una sonrisa. ¡Nadie tenía noción de la gravedad de la situación! '¡Traigan una camilla ya!', grité. A lo que me contestaron: 'Ah, ¿es para tanto?", menciona.

La labor de Romero permitió que Diego Maradona pueda ser trasladado a Cuba, país donde comenzó un tratamiento: el médico que le salvó la vida tuvo la posibilidad de volverlo a ver. "Estaba totalmente ido, pero sentía que mi trabajo no estaba terminado si no le decía: 'Mirá, loco, casi te morís", concluyó.