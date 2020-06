Yoshimar Yotún contó el momento complicado que vivió en Suecia [VIDEO]

Yoshimar Yotún es uno de los jugadores peruanos que viene triunfando en el exterior. Con el Cruz Azul, 'Yoshi' encontró la regularidad y a pesar de las lesiones, es considerado pieza importante en el esquema de su entrenador. Sin embargo, el volante de la Selección Peruana le tocó vivir momentos complicados en su carrera deportiva.

Cuando militó en el Malmö de Suecia, el exfutbolista de Sporting Cristal no pudo gozar de la confianza de su estratega. En una reciente entrevista, Yotún reveló que lo mandaron a entrenar con el plantel juvenil. El futbolista tomó esa decisión de su ex DT como una falta de respeto.

"En Suecia, cuando cambiaron de técnico, el nuevo equipo no me ponía y me mandaba a entrenar con la Sub-20, muchos no saben eso. Yo renegaba porque sentía -no me creía- que era mejor que el que estaba jugando en mi posición. La pasé muy mal”, expresó el volante de la bicolor al programa Al Ángulo.

Fastidiado por la decisión, el jugador nacional pensó en no ir a los entrenamientos. Sin embargo, entendió que era su trabajo y debería cumplir con su contrato. 'Yoshi' decidió demostrar a su entrenador -de aquel momento- que puede ser importante en el equipo.

"A mi lado siempre estaba mi representante y yo le decía ‘no voy a ir a jugar a la Sub-20, siento que me están faltando el respeto’. Quizá estaba medio confundido, pero en realidad era mi trabajo y tenía que ir a cumplir hasta que el entrenador me de una oportunidad”, indicó.

FOTO: Difusión

El '19' de la bicolor recordó que se ganó la confianza de su entrenador. “Fue un momento en el cual dije ya no quiero estar acá, ‘sácame de aquí que ya no me están usando’ (le dijo a su representante). De un momento a otro me puso (el entrenador) fui ascendiendo y terminé jugando”.

Finalmente, contó que el estratega tomó esa decisión porque tuvo bajo rendimiento en uno de los partidos con el Malmö. “Una vez perdimos un partido y los goles fueron por mi lado, no sé si fue por mi culpa, porque yo acostumbro ir mucho hacia arriba”.